Instala San Pedro el primer parabús inteligente

Esperar el camión de transporte urbano dejará de ser un martirio en el municipio de San Pedro y pasará a ser seguro, cómodo y con conectividad.

Este lunes se inauguró el primer Parabús Inteligente en el Parque La Hormiga, en el cruce de las calles Cobalto y Potasio, en la colonia Revolución.

Como si fuera una oficina, el espacio está climatizado, tiene red de WiFi gratuita, puertos de conexión, paneles solares y, además, tiene un espacio para sentarse.

El alcalde Mauricio Farah explicó que la intención es fortalecer la movilidad urbana y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.

Este es el primer parabús inteligente de 20 que durante este año 2026 se instalarán en distintos puntos.

El espacio es un resguardo seguro ante condiciones climáticas adversas porque está cubierto y tiene clima.

Cada parabús tendrá una inversión cercana al millón y medio de pesos.

“San Pedro merece servicios de primera y tenemos que estar a la altura de nuestros ciudadanos, y es por eso que nos alegra poder decir que estamos inaugurando la primera parada de autobús inteligente. Tiene paneles solares, WiFi, conexiones para los dispositivos celulares y laptops, para lo que cualquier ciudadano traiga”, dijo.

“(Las instalaciones) están climatizadas, están protegidas, techadas, para que, si hay lluvia o algún clima extremo, puedan tener una estadía, una espera de primer mundo y que esto les ayude a pasar un poco mejor el tiempo que usan en el transporte público”, resaltó.

Adentro, hay información con códigos QR y mapas de orientación para que los usuarios accedan a información sobre los circuitos de transporte público que ofrece el Municipio.

Como parte del enfoque sustentable que promueve la administración municipal, el parabús es amigable con el medio ambiente, ya que opera con paneles solares que le permiten tener alimentación energética propia.

En las próximas semanas iniciará la construcción de cinco más en los cruces de Cobalto y Urano; Cobalto y Zinc; Emiliano Zapata y Nicéforo Zambrano; Corregidora y Díaz Ordaz, y Vasconcelos y Bosques del Valle.

El resto de las ubicaciones se anunciará en base al avance del proyecto.

Al evento acudieron el secretario general, Luis Susarrey; el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd; y el director de Movilidad, Gabriel Ponce.

El compromiso es seguir modernizando la infraestructura urbana y la calidad del servicio de transporte público.

