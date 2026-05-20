Instala San Pedro nueve arcos mundialistas para impulsar turismo 

Con la mira puesta en la Copa del Mundo, el municipio de San Pedro Garza García puso en marcha una estrategia de infraestructura turística que consiste en la instalación de nueve arcos mundialistas en los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El proyecto busca consolidar al municipio como un referente moderno y capturar la atención de los miles de visitantes nacionales y extranjeros que arribarán a la entidad.

El alcalde Mauricio Farah encabezó la presentación del primer marco instalado en la escultura La Niña Cangrejo, ubicada en la Calzada Mauricio Fernández Garza. Durante el evento, el edil destacó que estos puntos funcionarán como espacios de convivencia diseñados especialmente para la fotografía del recuerdo.

“Para nosotros era muy importante, sobre todo ahorita que viene todo el turismo, tanto nacional como internacional, sí poner estos photo opportunities o landmarks, donde la gente que conozca nuestro municipio pueda identificar 9 puntos estratégicos importantes, los lugares más emblemáticos”, dijo Farah.

“Es algo de mucho orgullo poder recibir a tanta gente de todo el mundo, y que tengamos estas photo opportunities por si la misma población que viene a visitarnos de otros lados del mundo pueda tener una grata experiencia aquí en el municipio”.

Con el fin de facilitar la experiencia de los paseantes, cada uno de los arcos contará con un pedestal integrado para colocar teléfonos celulares, lo que permitirá a los usuarios tomarse fotografías de forma cómoda y con el encuadre perfecto del paisaje urbano y natural de San Pedro.

Al respecto, Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde, señaló que el proyecto no solo está pensado para el turismo extranjero, sino para fomentar el sentido de pertenencia local.

Las autoridades municipales señalaron que las estructuras fueron diseñadas para integrarse armónicamente con el entorno urbano, garantizando postales estéticas de nivel internacional.

Los nueve arcos mundialistas estarán estratégicamente distribuidos en zonas que combinan naturaleza, modernidad y cultura. Los puntos elegidos son:

La Niña Cangrejo (ya instalado)

Fuente de los Peces

Parque El Capitán

Bosques del Valle (con vista panorámica a la Sierra Madre)

Zona Valle Oriente (en la rotonda del Hospital Zambrano Hellion)

Puente Atirantado

Banderas de Calzada

Museo La Milarca

Parque Clouthier

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