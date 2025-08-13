Instala Federación mesa de trabajo para Tren del Norte con NL

Más de 35 representantes federales acordaron la instalación de una mesa de trabajo con Nuevo León para identificar el trazo del nuevo Tren del Norte, en el cual definieron un tema prioritario.

En dicha sesión de trabajo mensual, celebrada en la sultana del norte, se revisaron los avances de programas y proyectos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Durante el encuentro, se informó que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo integrada por dependencias federales, el Gobierno del Estado y los 11 alcaldes involucrados en el trazo dentro de Nuevo León.

Entre las instituciones participantes estarán SICT, TRAPI, Gobernación, SEDATU, Defensa, Semarnat, Conagua, Bienestar, INAH, CFE, CENEGAS, Pemex, Conanp e Infonavit; el objetivo es coordinar acciones para la ejecución de la obra conforme a los lineamientos establecidos.

En esta ocasión, el tema central fue el Tren del Norte, definido como un proyecto prioritario por las autoridades federales.

La reunión fue presidida por Héctor Gutiérrez y contó con la exposición de Néstor Núñez López, director general de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

También se presentó el estado actual del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que contempla 394 kilómetros de vías en licitación y atravesará 14 municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la mayor parte de la construcción en territorio nuevoleonense.

En esta sesión participó como invitada la senadora Judith Díaz, quien presentó información sobre las gestiones realizadas desde el Senado para el estado; en la sesión anterior fue el senador Waldo Fernández quien asistió a dicha reunión.

Los representantes federales acordaron continuar con estas sesiones mensuales para dar seguimiento a los proyectos estratégicos en la entidad y coordinar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y organismos involucrados.

Comentarios