Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_06_54_PM_8c676ef7b9
Nuevo León

Instala Federación mesa de trabajo para Tren del Norte con NL

Más de 35 representantes federales acordaron una mesa de trabajo para definir el trazo del Tren del Norte y coordinar proyectos del Plan Nacional de Desarrollo

  • 13
  • Agosto
    2025

Más de 35 representantes federales acordaron la instalación de una mesa de trabajo con Nuevo León para identificar el trazo del nuevo Tren del Norte, en el cual definieron un tema prioritario.

En dicha sesión de trabajo mensual, celebrada en la sultana del norte, se revisaron los avances de programas y proyectos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Durante el encuentro, se informó que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo integrada por dependencias federales, el Gobierno del Estado y los 11 alcaldes involucrados en el trazo dentro de Nuevo León.

Entre las instituciones participantes estarán SICT, TRAPI, Gobernación, SEDATU, Defensa, Semarnat, Conagua, Bienestar, INAH, CFE, CENEGAS, Pemex, Conanp e Infonavit; el objetivo es coordinar acciones para la ejecución de la obra conforme a los lineamientos establecidos.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 7.06.55 PM.jpeg

En esta ocasión, el tema central fue el Tren del Norte, definido como un proyecto prioritario por las autoridades federales.

La reunión fue presidida por Héctor Gutiérrez y contó con la exposición de Néstor Núñez López, director general de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

También se presentó el estado actual del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que contempla 394 kilómetros de vías en licitación y atravesará 14 municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la mayor parte de la construcción en territorio nuevoleonense.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 7.06.56 PM.jpeg

En esta sesión participó como invitada la senadora Judith Díaz, quien presentó información sobre las gestiones realizadas desde el Senado para el estado; en la sesión anterior fue el senador Waldo Fernández quien asistió a dicha reunión.

Los representantes federales acordaron continuar con estas sesiones mensuales para dar seguimiento a los proyectos estratégicos en la entidad y coordinar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y organismos involucrados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

034d6304_c4b4_407e_8caf_ed94d8ede77f_ddf88fc93c
Buscan declarar el 2026 como año conmemorativo para Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T104542_651_fd02fcada9
Alcalde de Salinas Victoria se reúne con Luis Donaldo Colosio
7f6f4f29_5089_4956_86ec_48b3e2ebe892_92b4d6a501
Nuevo León registra su mejor julio en una década: Samuel García
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×