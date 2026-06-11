Instala Salud NL hospital móvil en Parque Fundidora

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al FIFA Fan Festival Monterrey y a los partidos de la justa mundialista en la ciudad, la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el Gobierno federal, instaló un hospital móvil de alta especialidad al interior del Parque Fundidora.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, supervisó las instalaciones y destacó que esta infraestructura cuenta con el equipo médico, técnico, insumos y medicamentos necesarios para atender cualquier situación de emergencia de manera oportuna.

Capacidad de respuesta inmediata

De acuerdo con las autoridades, el hospital móvil estratégico se ubicó en un punto clave del parque para facilitar los accesos y traslados. Se estima que el complejo tenga la capacidad de resolver entre el 80% y el 90% de las incidencias médicas que se presenten en el sitio.