Integra IMA transporte público de Nuevo León a app

El Gobierno de Nuevo León dio a conocer la integración del transporte público con Moovit, una aplicación de movilidad utilizada a nivel mundial, como parte de su estrategia de modernización.

Consiste en que el sistema estatal contará con datos en tiempo real incorporados a una plataforma internacional, lo que permitirá que las personas usuarias consulten información actualizada y concentrada para organizar mejor sus traslados.

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad encabezó una reunión virtual en la que se presentó formalmente la alianza con Moovit Inc., empresa responsable del desarrollo de la app.

Durante la sesión se detallaron los progresos alcanzados hasta el momento, enfocados en unificar en un solo espacio digital los tiempos reales del Metro, los Transmetros y las rutas urbanas.

Moovit pone a disposición de los viajeros diversas funciones como planificadores de trayectos, horarios estimados, rutas sugeridas, mapas de paradas y notificaciones ante cualquier incidencia que pudiera alterar los viajes.

La herramienta puede utilizarse desde dispositivos Android, iOS y Windows Phone, además de su versión en línea, para dar mayor acceso a los usuarios del transporte público en la región.

Según el Instituto, la primera etapa del proyecto ya fue completada con la incorporación del sistema de Metro en tiempo real, información que ya puede ser consultada dentro de la aplicación, con la que los usuarios podrán conocer los minutos de espera y prever sus desplazamientos con mayor precisión.

De manera simultánea, continúan las labores para sumar los datos de Transmetros y autobuses urbanos, un proceso que implica mayores desafíos técnicos por la cantidad de rutas y la infraestructura necesaria para su monitoreo.

La meta es que, conforme avance el proyecto, toda la red de transporte público quede integrada, como una mejora en la calidad de la información disponible para tomar decisiones de viaje de forma oportuna y eficiente.

