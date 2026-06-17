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Nuevo León

Inaugura Farah en San Pedro primera electrolinera en NL

La estación integra 42 puntos de carga y capacidad para atender de manera simultánea hasta 74 vehículos. Se contempla la apertura de dos estaciones adicionales.

  • 17
  • Junio
    2026

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah encabezó la inauguración de la primera estación de carga para vehículos eléctricos de Nuevo León, como parte de un proyecto de expansión de infraestructura para la movilidad sustentable que contempla una inversión de $825 millones de pesos en la entidad.

Durante el evento, en el que participaron directivos y fundadores de la empresa, Farah destacó que San Pedro reúne las condiciones ideales para albergar este tipo de proyectos, tanto por la creciente adopción de vehículos eléctricos como por las características que distinguen al municipio a nivel nacional.

“Hoy se concluye esta electrolinera, que entiendo tiene 42 puntos de carga que también como ya lo explicaron, se tendrán paneles solares, baterías para poder aprovechar más la energía, que no sea en las horas de mayor carga de electricidad y facilitarle a toda la población que tenga otro punto, o el primer punto que se tiene en el estado, que sea a través de esta electrolinera, que vienen algunas más”, expresó el alcalde sampetrino.

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La nueva estación integra 42 puntos de carga y cuenta con capacidad para atender de manera simultánea hasta 74 vehículos. 

En los próximos meses se contempla la apertura de dos estaciones adicionales en San Pedro, así como un taller especializado para vehículos eléctricos y un centro de almacenamiento de energía, según informaron Roberto Rocha y Germán Lozada, CEO y fundadores de Vemo.


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