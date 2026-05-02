Diego Luna se suma a 'Enredados' y conquista otro reino de Disney

Luego de consolidarse como una de las figuras más destacadas del universo de Star Wars con su papel protagónico en “Andor”, Diego Luna continuará su relación con Disney al unirse oficialmente al remake de acción real de “Enredados”.

De acuerdo con reportes publicados por medios especializados como, el actor mexicano formará parte de la nueva adaptación del clásico animado de 2010, aunque no dará vida a ninguno de los personajes tradicionales de la historia.

Luna interpretará un papel completamente original creado específicamente para esta versión live-action, cuyos detalles permanecen bajo reserva.

Su incorporación amplía el atractivo del proyecto, que ya había generado expectativa con la confirmación de Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y Kathryn Hahn en el papel de Mother Gothel.

La cinta será dirigida por Michael Gracey, reconocido por “El gran showman”, con guion de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor.

Rodaje en España y regreso de las canciones clásicas

Disney planea iniciar la producción en junio de 2026 en España, manteniendo varios de los elementos que hicieron exitosa a la película animada, incluidas las canciones originales que convirtieron a “Enredados” en uno de los musicales más queridos del estudio.

La versión animada estrenada en 2010 recaudó más de 591 millones de dólares en taquilla mundial y expandió su legado con una serie derivada en Disney Channel.

Diego Luna, en uno de los momentos más sólidos de su carrera

La participación del actor en “Enredados” llega en una etapa particularmente activa de su trayectoria.

Además de cerrar su ciclo en “Andor”, Luna prepara el estreno de “Cenizas”, cinta que dirigió y coescribió y que debutará en el Festival de Cannes 2026.

También forma parte de la próxima producción de Netflix “México 86” y recientemente concluyó el rodaje de “Once Días”, consolidando una agenda internacional de alto perfil.

Aunque Disney aún no revela una fecha de estreno para esta nueva versión de “Enredados”, la incorporación de Luna añade un nuevo nivel de expectativa para una de las apuestas más ambiciosas del estudio en su línea de remakes live-action.

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