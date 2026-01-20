Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5311_fa9ed1904d
Coahuila

Empresa de transporte se integra a Puntos Violeta en Coahuila

La empresa 501-RT de Ramos Arizpe se sumó a la Red de Puntos Violeta, al habilitar un espacio seguro para atención inmediata a mujeres en riesgo

  • 20
  • Enero
    2026

La empresa de transporte 501-RT, ubicada en Ramos Arizpe, se convirtió en la primera del sector en integrarse a la Red de Puntos Violeta en Coahuila, tras la firma de un convenio de colaboración con autoridades estatales, como parte de las acciones para la prevención y atención de la violencia de género.

El acuerdo fue suscrito de manera interinstitucional por la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la propia empresa, con el objetivo de habilitar un espacio seguro y de atención inmediata para mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en situación de riesgo.

IMG_5307.jpeg

Durante el acto, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, explicó que los Puntos Violeta buscan acercar la protección institucional a la vida cotidiana, al instalarse en espacios públicos y privados de uso frecuente, donde las mujeres pueden recibir orientación, resguardo y canalización oportuna.

Indicó que estos puntos operan bajo protocolos específicos y con personal capacitado, lo que permite activar una respuesta inmediata ante situaciones de violencia, además de funcionar como una red de apoyo visible y accesible.

Valdés González subrayó que la participación del sector privado es clave para ampliar la cobertura de la estrategia, al permitir que los Puntos Violeta se ubiquen en zonas estratégicas y de fácil acceso para la población.

IMG_5308.jpeg

Por su parte, el director general de 501-RT, Alan Kim León Wong, señaló que la incorporación de la empresa a esta red responde a su compromiso social y a los valores que rigen su operación, entre ellos el trabajo en equipo, la responsabilidad social y el servicio a la comunidad.

Actualmente, Coahuila cuenta con 624 Puntos Violeta, instalados en distintos espacios públicos y privados del estado, lo que consolida una red de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

IMG_5310.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c9fbfe85_6c24_4383_a274_8bd4dbecce0b_e903f30b04
Más de 100 incendios en Reynosa en solo 19 días
IMG_5312_916f3eb267
Arranca Programa Alimentario estatal en Saltillo
urbivilla_ba7b54762c
Avanza regularización en Urbivilla; alertan por fraudes
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T094535_596_a475d8958c
Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×