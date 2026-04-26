Invita Mariana a aprovechar asesorías para emprendedores

Al compartir su testimonio como emprendedora, Mariana Rodríguez invitó a aprovechar el ecosistema de asesorías y beneficios que ofrece la Secretaría de Economía a pequeñas y medianas empresas para detonar sus ganancias durante la Copa del Mundo.

En el segundo día del Mercado Hecho en Nuevo León, recomendó a expositores y asistentes llamar al 070 para recibir orientación sobre cómo acceder a financiamientos, certificaciones, guías y otros servicios gratuitos.

“Las y los emprendedores cuentan con un gobierno que sí los apoya, y que sobre todo los respalda", dijo la titular del DIF.

“El Mundial es una gran oportunidad de crecimiento, pero sobre todo una gran oportunidad de aprender y por eso los queremos capacitar para saber qué idiomas hay que hablar”, agregó.

En ese sentido, agregó que la intención de la Secretaría de Economía y de toda la administración estatal es impulsar el desarrollo y formalización de todos los emprendedores.

“Todas y todos somos capaces, la capacidad es algo que no está en duda, y hay que tener las herramientas, por eso queremos acercarlas porque queremos que tengan éxito”, declaró.

El Mercado Hecho en Nuevo León tuvo su edición mundialista en la Nave Lewis del Parque Fundidora, y contó con la presencia del gobernador Samuel García, así como de Betsabé Rocha, secretaria de Economía.

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