Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_mariana_asesorias_emprendedores_918ac6de94
Nuevo León

Invita Mariana a aprovechar asesorías para emprendedores

La titular del DIF recomendó a expositores y asistentes llamar al 070 para recibir orientación sobre cómo acceder a financiamientos y otros servicios gratuitos

  • 26
  • Abril
    2026

Al compartir su testimonio como emprendedora, Mariana Rodríguez invitó a aprovechar el ecosistema de asesorías y beneficios que ofrece la Secretaría de Economía a pequeñas y medianas empresas para detonar sus ganancias durante la Copa del Mundo.

En el segundo día del Mercado Hecho en Nuevo León, recomendó a expositores y asistentes llamar al 070 para recibir orientación sobre cómo acceder a financiamientos, certificaciones, guías y otros servicios gratuitos.

“Las y los emprendedores cuentan con un gobierno que sí los apoya, y que sobre todo los respalda", dijo la titular del DIF.

“El Mundial es una gran oportunidad de crecimiento, pero sobre todo una gran oportunidad de aprender y por eso los queremos capacitar para saber qué idiomas hay que hablar”, agregó.

nl-mariana-asesorias-emprendedores.jpeg

En ese sentido, agregó que la intención de la Secretaría de Economía y de toda la administración estatal es impulsar el desarrollo y formalización de todos los emprendedores.

“Todas y todos somos capaces, la capacidad es algo que no está en duda, y hay que tener las herramientas, por eso queremos acercarlas porque queremos que tengan éxito”, declaró.

IMG_7808.jpeg

El Mercado Hecho en Nuevo León tuvo su edición mundialista en la Nave Lewis del Parque Fundidora, y contó con la presencia del gobernador Samuel García, así como de Betsabé Rocha, secretaria de Economía.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
IMG_2348_7b80a9674b
Samuel suma a más de 90 empresas a 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
IMG_2348_7b80a9674b
Suman 93 empresas alineadas con 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

andrada_4401d093e0
Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
Whats_App_Image_2026_04_28_at_1_39_04_AM_59f4b7fde7
Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
publicidad
×