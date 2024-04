Joven internado en centro de rehabilitación desaparece

Luis Fernando Cisneros de 27 años, el hijo por el cual María de la Luz pide una señal para saber en dónde o cómo se encuentra el joven, que fue internado por su familia en “Visión de Esperanza” un centro de tratamiento contras las adicciones en la colonia Lomas del Roble en San Nicolás.

''Lo internamos en un centro de rehabilitación pero fuimos el domingo y ayer, yo tenía cita ayer en la tarde y nadie nos abre, no tenemos información, no sabemos qué pasa, es nuestra angustia'', comentó María de la Luz.

Luis Fernando fue internado desde el siete de marzo y fue el pasado cuatro de abril cuando su familia supo por última vez del joven, ya que fueron a dejarle algunas pertenencias al centro de rehabilitación.

Misma situación que sucedió el siete de abril, pero esta vez sin encontrar a nadie en el lugar.

''El domingo fue mi esposo a llevarle unas cosas y ya no le abrieron, hablamos por teléfono y no sabemos nada, ayer teníamos cita en la tarde y tampoco hay nadie, no hay razón'.

Hablamos a la policía al 911, fue la policía, tomó datos pero no abrieron ni nada'', resaltó.

Ni mensajes por WhatsApp respondidos, ni llamadas contestadas y muchos menos trabajadores que atiendan a las personas, la ausencia en “Visión de Esperanza” tiene desesperados a familiares de los internos.

Presuntamente algunos pacientes se escaparon del lugar, y ante esta situación, los demás fueron trasladados a otras instalaciones, acción que fue realizada sin avisar a los familiares, el lugar y dirección de donde se encuentran los pacientes.

Yo quiero saber de él, no sé nada, no sé si está en otro lado, si está ahí, qué pasa, no se nada.

María de la Luz, resaltó que el día que dejaron a su hijo en el centro de rehabilitación, no recibió un documento que garantizara que Luis Fernando se encontraba en un lugar profesional y seguro.

''Quiero que tomen cartas en el asunto, porque si es una angustia muy fuerte, no saber de nuestros hijos'', dijo.

