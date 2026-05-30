Ejecutan orden de captura por homicidio en Arboleda

Un joven de 18 años fue notificado de una orden de aprehensión por un homicidio ocurrido en Arboleda, San Pedro; ya estaba internado en Durango

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Carlos “N” y/o Eugenio “N”, de 18 años, señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 13 de abril en el complejo Arboleda, en San Pedro.

La orden fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones al interior de un Centro de Reinserción Social en Durango, donde el joven permanece internado.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente disparó contra la víctima cuando ésta se encontraba dentro de una camioneta, provocándole la muerte en el lugar.

El detenido quedó a disposición de un juez de Nuevo León para continuar con el proceso correspondiente.