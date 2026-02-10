Podcast
Nuevo León

Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones

La afectada cruzó de manera imprudencial los carriles principales, siendo impactada por un vehículo para salir proyectada aproximadamante 20 metros

  • 10
  • Febrero
    2026

La conductora identificada como Karla, de 46 años, quedó en libertad luego de permanecer aproximadamente 24 horas detenida en el Ministerio Público de Asuntos Viales, ubicado en las instalaciones de Tránsito de Monterrey, sobre la avenida Lincoln, tras el atropellamiento de una joven registrado en el poniente de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la víctima, Hortensia, de 24 años, se mantiene grave pero con vida, presentando lesiones que ponen en riesgo su vida y que tardan más de 15 días en sanar, por lo que su estado de salud continúa bajo estricta vigilancia médica.

Primeros reportes afirman que joven caminaba desorientada

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas del lunes sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la calle Diego Velázquez, en la colonia Cumbres, informó la Secretaría de Seguridad de Monterrey.

Según los primeros reportes, minutos después de bajar del vehículo de sus padres en un punto cercano, la joven —quien padece trastornos de personalidad— caminaba de manera desorientada por la lateral de la avenida.

Un elemento de la Policía Municipal intentó auxiliarla y, al verla avanzar hacia la vialidad, realizó señas a los automovilistas para que redujeran la velocidad.

Sin embargo, la joven cruzó de manera imprudencial los carriles principales, siendo impactada por un vehículo, lo que provocó que saliera proyectada cerca de 20 metros, resultando con lesiones de gravedad.

Posteriormente arribaron al lugar los padres de Hortensia, quienes señalaron que su hija se había bajado de su automóvil de forma repentina y que ya la estaban buscando, debido a su condición médica.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y trasladaron de urgencia a la joven al Hospital Christus Muguerza, en el sector Obispado, donde hasta el último reporte su estado de salud era crítico.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades conforme avance el proceso legal y el estado de salud de la víctima.


