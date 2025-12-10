Liberan a dos tras persecución por privación de la libertad

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que hoy se atendió un reporte de privación de la libertad en la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Victoria.

Gracias al aviso oportuno al 9-1-1 y al apoyo del sistema de videovigilancia, se identificó un vehículo posiblemente relacionado con el hecho, lo que llevó a iniciar una persecución que avanzó hacia la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del fraccionamiento Los Cisnes.

Como resultado de esta acción coordinada, se logró la liberación de dos personas que habían sido privadas de la libertad y el aseguramiento de un vehículo. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la detención de los presuntos responsables.

Es importante destacar que al menos 15 unidades pertenecientes a la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, 4 de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado y 6 motociclistas del Grupo Lince, además de otras unidades, se sumaron a la persecución para ubicar y asegurar al objetivo.

A toda velocidad y con torreta abierta, las unidades circularon sobre el libramiento Naciones Unidas hasta la carretera Soto La Marina, donde se encuentra el caballo conocido como el Cuerudo Tamaulipeco, y sobre la carretera a Matamoros, lugar donde finalmente localizaron el vehículo con las características señaladas y a las dos personas privadas de la libertad.

