Messi lidera salarios de MLS con cifra récord en 2026

El argentino Lionel Messi se mantiene en 2026 como el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), al garantizarse ingresos por 28.3 millones de dólares con el Inter Miami, una cifra que no solo lidera ampliamente la liga, sino que incluso supera el total de salarios de varios equipos completos, incluido el FC Cincinnati, rival de esta noche.

Los datos fueron revelados por el Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA), que publicó la actualización salarial de la temporada, confirmando el peso económico y mediático del astro argentino dentro del futbol estadounidense.

El contraste más llamativo es que el salario garantizado del campeón del mundo supera la nómina completa del Cincinnati, cuyo gasto total en salarios asciende a 23.5 millones de dólares.

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Esto convierte a Messi no solo en la principal figura deportiva de la MLS, sino también en el eje financiero de una liga que ha transformado su dimensión global desde su llegada a Miami.

Inter Miami domina el gasto en la liga

El Inter Miami también encabeza por amplio margen el ranking de inversión salarial entre clubes, con 54.6 millones de dólares distribuidos entre su plantilla.

Muy por detrás aparecen Los Angeles FC, con 32.7 millones, y Cincinnati, mientras que Philadelphia Union figura como el equipo con menor gasto garantizado, con 11.7 millones.

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La estructura salarial refleja cómo algunos clubes apuestan por figuras globales para potenciar competitividad, marketing y expansión internacional.

Detrás de Messi, el segundo salario más alto de la MLS pertenece al surcoreano Heung-min Son, estrella de Los Angeles FC, con 11.2 millones de dólares.

El tercer puesto corresponde al argentino Rodrigo De Paul, también en Inter Miami, con 9.7 millones, seguido por el mexicano Hirving “Chucky” Lozano con San Diego FC (9.3 millones) y el paraguayo Miguel Almirón con Atlanta United (7.9 millones).

En contraste, el colombiano James Rodríguez aparece muy lejos de los primeros puestos pese a su llegada mediática al Minnesota United.

El exjugador del Real Madrid firmó un contrato de apenas 684 mil dólares hasta junio, con el objetivo principal de recuperar ritmo competitivo rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, su rendimiento ha sido discreto: solo cinco partidos de MLS, uno como titular, dos asistencias y ningún gol.

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