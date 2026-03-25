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Nuevo León

Llaman a reforzar vacunación contra sarampión ante Semana Santa

Se hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a su unidad de salud más cercana en caso de requerir la vacuna, con el objetivo de reducir riesgos

  • 25
  • Marzo
    2026

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud de Nuevo León llamó a la población a reforzar medidas preventivas y completar su esquema de vacunación contra el sarampión, con el fin de reducir el riesgo de contagios durante los desplazamientos.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín Escamilla, advirtió que el aumento en la movilidad durante estos días puede favorecer la propagación de enfermedades, especialmente aquellas que llegan desde otras entidades del país.

Casos importados y riesgo controlado

La funcionaria explicó que los contagios registrados en el estado han sido principalmente importados, sin que hasta ahora se haya detectado una transmisión comunitaria sostenida.

“Hemos tenido todos los casos con una transmisión o un contagio que se presenta en otros estados y llega aquí y a veces contagia a un hermano, pero no hay una transmisión comunitaria, como se presenta en otros estados, y era el riesgo que advertíamos en un principio, que una persona podía contagiar a 18 personas, eso no ha sucedido y eso habla también de la cobertura en vacunación que habíamos alcanzado previamente y con estas 850 mil dosis, más las que seguiremos aplicando en las próximas semanas o menses contamos de alguna manera con toda la intervención para disminuir el riesgo".

Llamado a revisar cartillas de vacunación

Ante el incremento de viajes durante Semana Santa, la Secretaría de Salud exhortó a las familias a verificar que cuenten con el esquema completo de vacunación, especialmente en menores de edad.

“Sin embargo viene Semana Santa, antes de salir de vacaciones les pedimos a las mamás, a los papas que revisen la cartilla de vacunación, niños de un año a 13 años deben contar con dos dosis de vacuna contra el sarampión, que es la triple vital, de seis meses a12 meses tienen que aplicarse la dosis cero, porque los bebitos deben estar protegidos, pero no les va a contar para su esquema después.

“Entonces a partir del año y hasta los 13 años dos dosis y todos los adultos de 13 a 49 años que están en riesgo que no tengan antecedente de vacunación deben aplicarse un refuerzo”.

Avance en vacunación y casos registrados

Como parte de las acciones preventivas, el Sector Salud ha reforzado la aplicación de biológicos en la población considerada en riesgo.

En lo que va de 2026 se han aplicado más de 850 mil dosis, como parte de la estrategia para mantener altos niveles de cobertura en la entidad.

De acuerdo con datos oficiales, se han registrado 46 casos de sarampión en el estado, los cuales han evolucionado sin complicaciones.

Refuerzan medidas ante temporada vacacional

Las autoridades reiteraron que continuarán con las jornadas de vacunación durante las próximas semanas, al tiempo que insistieron en la importancia de la prevención, especialmente en contextos de alta movilidad.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a su unidad de salud más cercana en caso de requerir la vacuna, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población durante este periodo vacacional.


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