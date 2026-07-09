Los extranjeros que sistireron para ver el Marruecos vs Francia convivieron con los regios, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana

Inicio / Nuevo León / Llegan africanos y franceses al Fan Festival en Fundidora

El partido de cuartos de final entre las selecciones de Francia y Marruecos fue motivo para reunir de nuevo a afición extranjera en el FIFA Fan Festival que se realiza en el Parque Fundidora.

Fanáticos de Francia y africanos acudieron a ver la transmisión del juego que comenzó a las 14:00 horas.

Los extranjeros convivieron con los regiomontanos, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana.

Durante el partido, la afición se tomó fotografías y celebró los goles de los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

A pesar de que la selección mexicana fue eliminada, los regiomontanos siguen acudiendo a ver los partidos de fútbol.

Se espera que este fin de semana sea mayor la afluencia de personas que acudan a ver los partidos de cuartos de final y también por la presentación de artistas como es el caso de los Payasónicos.