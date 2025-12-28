Podcast
Tigres del Norte llegan a Springfield para cantar en Los Simpson

El 'Corrido de Pedro y Homero', a cargo de la agrupación mexicana se escuchó en la serie animada durante el capítulo transmitido la noche de este domingo

La música de los Tigres del Norte llegó hasta la serie animada Los Simpson, durante el episodio que se transmitió la noche de este domingo.

Al final del capítulo sonó El Corrido de Pedro y Homero, con el estilo inigualable de “Los Jefes de Jefes”.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy al estilo de Los Simpson. Los Tigres del Norte llegan para interpretar “El Corrido de Pedro y Homero””, se anunció previamente.

En el episodio se vio la imagen de los integrantes de la agrupación al puro estilo de Springfield y a Homero con un sombrero de mariachi junto al Hombre Abejorro.

La agrupación, liderada por Jorge Hernández, conocido como El Tigre Mayor, toca junto con el resto del grupo en el escenario.

La selección de Los Tigres del Norte se sustentó en el peso de su trayectoria, reconocida durante más de cinco décadas por retratar en formatos musicales como el corrido, las realidades de la migración, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde su fundación en Sinaloa, consolidaron una presencia influyente de la música regional mexicana en el mundo. Han sido pioneros en el género “norteño”, fusionando tradición y modernidad en sus interpretaciones.

Su influencia se extiende más allá de la música, convirtiéndose en portavoces de diversas causas sociales y culturales.


