Saldría libre Karina si llegan a acuerdo entre abogados: Waldo

A 11 días de la detención de la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, se abre una ventana para recibir su libertad, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre los abogados antes de la siguiente audiencia.

Y es que, de acuerdo con el senador Waldo Fernández, los representantes legales de los tres imputados ya se encuentran en pláticas con la parte acusadora para acordar la reparación de daños.

Sin embargo, Fernández fue claro con la situación, siendo que el acuerdo debe ser revisado por el juez a cargo del caso, el cual incluye que la liberación de los implicados no perjudique a la sociedad.

“Ahorita hay pláticas entre los abogados de los tres imputados y mis abogados para armar un plan integral que tiene que ser validado por el juez; yo no doy el perdón, realmente es un proceso de reparación de daño, es el término correcto. “Pero este plan integral tendría que ser validado por el juez el 26 de marzo y en ese plan integral, se tienen que ver algunas cosas primero, que la sociedad no salga perjudicada. Para eso la Fiscalía está revisando que los tres imputados no estén sometidos a una suspensión condicional de un proceso”, señaló el legislador.

Asimismo, Fernández comentó que es posible que haya una reparación patrimonial; es decir, una cantidad económica que desconoce el monto, pero dejó en claro que, de ser así, lo donaría a alguna asociación.

También añadió que su intención no es que se queden tras las rejas las personas que resulten implicadas en su caso; por el contrario, les darán las facilidades para reparar los daños, pero hasta ahora solo Karina N. ha reconocido su actuar.

“Es probable que haya una reparación patrimonial; yo estaría dispuesto a donarla a alguna asociación de mujeres violentadas o algo. Eso ya lo están viendo los abogados hasta el 26, a ver si ya llegamos con un acuerdo. “Mi intención no es que se queden en la cárcel. Les vamos a dar las facilidades, pero también tiene que haber un reconocimiento pleno de lo que sucedió, porque estas personas, las otras dos, no han reconocido y puede que haya más personas involucradas, que para ello seguirá la investigación”, añadió Fernández.

Incluso comentó que la investigación continuará abierta para dar con los demás implicados, sin importar que se les otorgue libertad a las tres personas que hasta ahora permanecen en prisión.

