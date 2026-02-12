Tardan más las autopartes chinas en llegar que un pedido de ropa

En Nuevo León, estrenar un guardarropa proveniente de China tarda de cinco a 11 días, pero reparar un vehículo de marca china puede convertirse en una espera de hasta un año.

La eficiencia de las plataformas de comercio electrónico, que promedian envíos en 11 días, contrasta drásticamente con el mercado automotor.

Ante esta tardanza, El Horizonte detectó que negocios de autopartes de Pablo A. de la Garza venden las autopartes chinas que los comerciantes compran en talleres y corralones. Esto ante la demanda de piezas que no llegan con rapidez desde China.

La brecha logística revela que las autopartes tardan un 90% más en llegar, obligando a los usuarios a enfrentar un desabasto que las agencias no han podido resolver.

En promedio, las autopartes provenientes del continente asiático obligan a los propietarios a sacar de circulación su coche ocho meses y las tiendas digitales tienen un promedio de espera de dos semanas.

El Horizonte realizó un ejercicio en dos plataformas de venta de artículos asiáticos, específicamente de China; se trata de Temu y Shein. En ambas plataformas, los tiempos de envío fueron variables.

En la primera se encontraron dos tiempos distintos: si se trataba de un envío nacional, que se tarda alrededor de una semana; es decir, que el producto se encuentra en almacenes dentro del país.

Mientras que la segunda opción es un envío que se tiene que realizar por medio de un embarque marítimo y puede llegar a tardar desde un mes a mes y medio, en cuanto a Shein, los pedidos llegan entre una a dos semanas.

Esta situación ha provocado que los propietarios de carros de marcas chinas busquen a un tercero que sí tenga la pieza en venta; ahí es donde entran los negocios de autopartes de colisión.

Nicolás Olmos, encargado de un establecimiento de refacciones en la calle Pablo A. de la Garza, explicó que, ante la falta de existencia de piezas en las agencias, se han encargado de recuperar piezas de autos chocados de yunques para cubrir la necesidad de los clientes.

“Lo que me han comentado muchos clientes, ahorita las piezas de las agencias, vaya, de las marcas asiáticas, chinas, están en back order, que, pues vaya, no tienen piezas en ese momento en la agencia y son sobrepedidos".

“Normalmente, lo que hacen muchos clientes o hacemos nosotros, pues es que cualquier carro chocado se va a un yunque, pues a desarmar tal cual, y pues ahí vamos pescando pieza por pieza que vayamos ocupando”, señaló Olmos.

Asimismo, comentó que la escasez de piezas chinas también limita el catálogo que él vende, siendo que hasta el momento solo maneja marcas como MG, JAC, BYD y Chirey.

También confirmó que los clientes de carros chinos tienen retrasos en la entrega de piezas que pueden variar en los tiempos de entrega de hasta un año entero, para poder darles una solución a algunos carros que se quedan parados.

“Yo tengo, pues, lo que es MG, JAC, un poco de BYD, también un poquito de Chirey; es lo único que me ha llegado hasta ahorita, por lo mismo que, pues, no, no hay mucho. Aquí, lo poco, lo mucho que nos lleguen, pues tratamos de asesorar al cliente y ayudarle en su servicio que necesite".

“Normalmente son de seis o hasta ocho meses, puede ser un año, depende mucho del vehículo, y también me han comentado que fallan mucho, ese es el detalle que me han dicho a mí los clientes”, agregó el vendedor.

