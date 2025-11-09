Lleva Lorena de la Garza jornadas de vacunación contra influenza

La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, puso en marcha la primera de varias jornadas de vacunación contra la influenza, enfocada en llevar la prevención directamente a las colonias, comenzando por el sur de la ciudad.

La legisladora subrayó que la prevención es la herramienta más efectiva para el cuidado familiar, especialmente ante la llegada de la temporada invernal. Las jornadas se extenderán durante todo noviembre y parte de diciembre en zonas del sur y poniente de Monterrey.

El objetivo principal es proteger a los grupos más vulnerables: la niñez y las personas adultas mayores.

“Estoy convencida de que cuidar la salud es también cuidar Monterrey. Por eso, seguimos acercando servicios preventivos a las familias, sin importar el día o la hora, porque la salud no espera”, señaló la diputada.

De la Garza invitó a los vecinos a estar atentos a las próximas brigadas y a solicitar información sobre fechas y lugares.

La ciudadanía puede comunicarse a través de WhatsApp al 811 965 5570 o consultar sus redes sociales.

“Mi labor es seguir llevando estos apoyos a las familias de Monterrey. Pronto estaremos en tu colonia”, concluyó la diputada.

