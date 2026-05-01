Lleva Foo Fighters su show a un modesto local de Nueva York

Tras años marcados por cambios internos y episodios personales, Foo Fighters regresó a Nueva York con un formato inesperado: un concierto íntimo que contrastó con la magnitud de sus presentaciones habituales y que sirvió como punto de reconexión con sus seguidores.

La banda liderada por Dave Grohl se presentó en el Irving Plaza, un recinto con capacidad para apenas 1,000 personas, donde ofreció un show cargado de energía, nostalgia y material nuevo.

¿Cómo fue el regreso de Foo Fighters a Nueva York?

El concierto se dio en un contexto distinto al de su última visita, cuando una presentación en el Citi Field fue interrumpida por una tormenta. Esta vez, el grupo optó por un formato reducido, pero con la misma intensidad que los ha caracterizado.

Desde el inicio, Grohl dejó claro el tono de la noche, combinando temas recientes con clásicos que marcaron la historia de la banda.

“¿Cómo están? Vamos a tocar muchas canciones nuevas y algunas a la vieja escuela”.

El repertorio incluyó éxitos como “All My Life”, “Times Like These”, “Monkey Wrench” y “My Hero”, junto con canciones recientes como “Spit Shine” y “My Favorite Toy”.

¿Qué novedades presentó la banda?

El show también sirvió para presentar material de su nuevo álbum “Your Favorite Toy”, una producción que apuesta por un sonido más acelerado y cercano al punk.

Entre las sorpresas de la noche destacó el debut en vivo de “Window”, además de un encore de cinco canciones que incluyó “A320”, tema poco frecuente en sus presentaciones.

Público los recibió con euforia total

Las entradas para el concierto se agotaron rápidamente, con boletos a bajo costo y una dinámica de venta limitada que generó largas filas desde la madrugada.

El ambiente dentro del recinto fue cercano y participativo, con seguidores de distintas generaciones que corearon cada canción y recordaron momentos clave en la historia del grupo.

Durante el concierto, un asistente gritó “¡Taylor Hawkins por siempre!”, en referencia al fallecido baterista de la banda, a lo que Grohl respondió de inmediato, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El concierto forma parte de una serie de presentaciones sorpresa que acompañan el lanzamiento de su nuevo material, en una etapa que marca estabilidad tras cambios recientes en la alineación, incluyendo la llegada del baterista Ilan Rubin.

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