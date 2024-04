Llevan diputados ¡70 días sin legislar!; incumplen su trabajo

Ya transcurrió más de la mitad del último periodo de la actual legislatura local, y, en un hecho histórico, en las 24 sesiones hasta ahora celebradas los diputados no han podido votar ni una sola iniciativa de Ley o de reforma.

Lo que posiciona a la actual legislatura como la menos productiva en la historia, apuntan expertos en el tema, al señalar que el rezago que la Septuagésima Sexta Legislatura se ha estancado debido a las pugnas políticas entre Movimiento Ciudadano y el bloque conformado por el PAN y PRI, así como a las campañas electorales.

El Horizonte identificó que sumado a las iniciativas de Ley y reformas que no han podido prosperar hasta llegar al tablero de votaciones, también los legisladores suman 1,789 expedientes pendientes que durante el actual periodo ni siquiera han sido abiertos.

Para que estos asuntos puedan ser desahogados antes de que concluya el actual periodo tendrían que presentarse las siguientes condiciones: primero que a las 18 sesiones restantes asistan al menos 28 diputados que son la mayoría calificada y que por cada sesión aborden un promedio de 100 asuntos sin contar los emergentes.

El periodo ordinario de sesiones concluirá el 31 de mayo, dando paso a la sesión permanente que deberá

concluir al término de agosto, ya que los diputados de la nueva legislatura comenzarán su ejercicio a partir de septiembre.



ES HISTÓRICO Y CRÍTICO, ADVIERTEN EXPERTOS

La actual parálisis legislativa es considerada por expertos y analistas políticos como histórica, y que demuestra la falta de voluntad de los legisladores por querer negociar y llegar acuerdos.

“No hay ningún antecedente de que el Congreso se haya paralizado por tanto tiempo y eso entonces hace muy grave la situación.

“Absolutamente, es histórico, podríamos decir por lo menos en décadas no se había presentado una situación como esta y algo que me parece superclave es que los diputados de uno u otro partido se pueden echar la culpa de quién está generando la parálisis, pero ellos son políticos, son protagonistas de la línea política del estado y la cualidad más importante, lo que es imperdonable para un diputado es que no sepa dialogar y construir acuerdos”, puntualizó Javier Ponce vocero de Misión Rescate México.

Así mismo, Lourdes López, experta política, indicó que los legisladores más allá de ver por los ciudadanos, solo están viendo por sus intereses personales.

“Cada grupo tiene sus razones (para no tomar asistencia), pero ambas partes están anteponiendo los intereses partidistas antes que los intereses de los ciudadanos, eso no puede justificarse como razón suficiente para no cumplir con la encomienda que tienen porque sí has estado cobrando”, agregó López.

De los principales temas que están pendientes en el Congreso del estado es la aprobación de la reforma ambiental que mandó el gobernador Samuel García, para permitirle sancionar a las empresas federales y la selección del fiscal General, el de Anticorrupción y el de Delitos Electorales.

De igual manera, está pendiente la discusión de la sanción que se le aplicaría al gobernador por los actos anticipados de campaña, los cuales fueron señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



...Y EN EL CONGRESO TODOS SE ECHAN LA CULPA

Las principales fuerzas políticas dentro del Congreso de Nuevo León sostienen señalamientos entre ellos respecto al reparto de culpas de la histórica parálisis legislativa.

Durante la mañana de este martes, legisladores del PRI y del PAN acusaron a los de Movimiento Ciudadano no mantener una racha de inasistencias que no permiten quorum.

En tanto, los legisladores de Movimiento Ciudadano señalaron que sí asisten, pero que el quórum no se alcanza debido a insistencias de sus opositores.

A esto se suma el hecho de que, de acuerdo con el bloque PRI-PAN, el trabajo legislativo se ha complicado debido a que, aunque ellos sesionen y aprueben asuntos pendientes, el Gobierno del Estado no publica sus acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no tienen validez.

La última vez que sesionaron los diputados en Nuevo León fue el 7 de febrero, hace 2 meses y una semana.

Por lo tanto, van 24 sesiones que se suspenden por ausencia de diputados.

Parálisis legislativa pega a crisis hídrica

La parálisis legislativa en Nuevo León repercute en la crisis hídrica, debido a que mantiene en suspenso la operación de dos comisiones clave en el tema, una de las cuales ya se convirtió en una ‘comisión fantasma’.

Es la Comisión de Especial de Atención y Seguimiento a la Crisis del Agua en el Estado de Nuevo León, creada hace dos años, en febrero de 2022.

El espíritu con que este conclave de trabajo legislativo fue creado presentaba un manifiesto contundente y ambicioso: “solucionar el problema de la crisis de agua en Nuevo León” y así garantizar el abasto de agua.

Por lo que sus integrantes, encabezados entonces por el ahora diputado con licencia Daniel Omar González Garza, ahora candidato a la alcaldía de Sabina Hidalgo urgió a reuniones constantes con organismos como Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), Comisión Nacional del Agua (Conagua), e incluso universidades.

Pero la última vez que esta comisión manifestó actividades fue el 21 de julio del año pasado cuando sus integrantes acudieron a la Presa Libertad en Linares donde sostuvieron una reunión con personal de AyD y Conagua.

Otra de las comisiones que también ha resentido los efectos de la parálisis legislativa es la de Fomento al Campo, Energía y Desarrollo Rural que encabeza la diputada María Guadalupe Guidi Kawas, ya que esta comisión podría abordar asuntos relacionados con la tecnificación del campo, puesto que es en el sector agrícola de Nuevo León a donde se destina en un 70% el recurso hídrico, y que debido a que el territorio no cuenta en su totalidad con sistema específico de riego se ha perdido hasta un 40% de la cosecha de acuerdo a datos del Inegi.

Con información de Liliana Cavazos y Maguelsy Caballero.

