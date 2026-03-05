Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Frente_Frio_21_activa_alerta_por_lluvias_y_viento_en_Nuevo_Leon_3fb8e8f568
Nuevo León

Protección Civil advierte lluvia y granizo en Galeana

Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y a tomar medidas preventivas durante la presencia de tormentas

  • 05
  • Marzo
    2026

Una tormenta acompañada de lluvia, actividad eléctrica y caída de granizo se registró la tarde de este jueves en la cabecera municipal de Galeana, Nuevo León, de acuerdo con reportes difundidos por corporaciones de Protección Civil.

Protección Civil reporta tormenta con granizo

El informe fue compartido por Protección Civil de Nuevo León, que alertó sobre las condiciones meteorológicas que se presentaron en la zona, las cuales incluyeron precipitaciones intensas, descargas eléctricas y granizo.

Las autoridades indicaron que el fenómeno se presentó durante la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026, situación que fue documentada en video por personal de Protección Civil del municipio de Galeana.

Debido a las condiciones del clima, se exhortó a la población y a los automovilistas a moderar la velocidad y conducir con precaución, especialmente en tramos carreteros y vialidades donde la lluvia puede reducir la visibilidad y provocar pavimento resbaladizo.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y a tomar medidas preventivas durante la presencia de tormentas, ya que fenómenos como el granizo pueden generar riesgos tanto para peatones como para conductores.

Asimismo, se recomendó evitar circular a alta velocidad durante las precipitaciones, mantener distancia entre vehículos y resguardarse en lugares seguros mientras persista la tormenta.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños mayores derivados de la lluvia y la caída de granizo en el municipio, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de las condiciones climáticas en la región sur del estado.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 5.50.37 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×