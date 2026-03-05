Protección Civil advierte lluvia y granizo en Galeana

Una tormenta acompañada de lluvia, actividad eléctrica y caída de granizo se registró la tarde de este jueves en la cabecera municipal de Galeana, Nuevo León, de acuerdo con reportes difundidos por corporaciones de Protección Civil.

Protección Civil reporta tormenta con granizo

El informe fue compartido por Protección Civil de Nuevo León, que alertó sobre las condiciones meteorológicas que se presentaron en la zona, las cuales incluyeron precipitaciones intensas, descargas eléctricas y granizo.

Las autoridades indicaron que el fenómeno se presentó durante la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026, situación que fue documentada en video por personal de Protección Civil del municipio de Galeana.

Debido a las condiciones del clima, se exhortó a la población y a los automovilistas a moderar la velocidad y conducir con precaución, especialmente en tramos carreteros y vialidades donde la lluvia puede reducir la visibilidad y provocar pavimento resbaladizo.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y a tomar medidas preventivas durante la presencia de tormentas, ya que fenómenos como el granizo pueden generar riesgos tanto para peatones como para conductores.

Asimismo, se recomendó evitar circular a alta velocidad durante las precipitaciones, mantener distancia entre vehículos y resguardarse en lugares seguros mientras persista la tormenta.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños mayores derivados de la lluvia y la caída de granizo en el municipio, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de las condiciones climáticas en la región sur del estado.





