Colectivo localiza restos óseos calcinados durante búsqueda

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de restos óseos humanos con exposición térmica durante una jornada de búsqueda realizada en el municipio de Miguel Alemán.

De acuerdo con la información difundida por la agrupación en sus redes sociales, el descubrimiento se realizó durante la búsqueda número 79 y corresponde al positivo número 27 registrado por el colectivo en sus labores de campo.

Las acciones de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad durante los recorridos de prospección en zonas consideradas de interés para la localización de personas desaparecidas.

Según el reporte, en el sitio fue localizada una presunta cocina clandestina, donde se encontraron dos concentraciones con restos humanos calcinados, además de diversos indicios que serán analizados por las autoridades competentes.

Entre los objetos asociados al hallazgo destaca un anillo de plata con la imagen de San Judas Tadeo, el cual podría contribuir en futuras labores de identificación.

El colectivo hizo un llamado a las familias que tengan algún ser querido desaparecido y reconozcan este objeto a comunicarse con la agrupación o acudir ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas para solicitar confrontas directas y revisar el material relacionado con los indicios localizados.

Asimismo, recordaron la importancia de contar con una denuncia formal y mantener actualizados los perfiles genéticos de familiares, ya que estos procedimientos son fundamentales para los procesos de identificación.

Los buscadores también exhortaron a la ciudadanía a colaborar de manera anónima proporcionando información sobre posibles sitios utilizados para actividades ilícitas o donde pudieran existir indicios relacionados con personas desaparecidas, con el objetivo de continuar ampliando las jornadas de búsqueda y brindar respuestas a las familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Señalaron que durante esta semana continuarán realizando recorridos y acciones de búsqueda en distintos puntos de la región fronteriza de Tamaulipas, en coordinación con autoridades de seguridad y búsqueda de personas.

Comentarios