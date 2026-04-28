Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_28_at_6_15_13_PM_e61a705315
Tamaulipas

Tamaulipas busca abatir el rezago en infraestructura escolar

El Secretario de Educación destacó que, si bien existen planteles en excelentes condiciones, el mayor rezago se localiza en las áreas rurales

  • 28
  • Abril
    2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que el sistema educativo estatal, compuesto por más de 6,652 planteles, enfrenta actualmente un rezago del 30% en cuanto a condiciones de infraestructura básica, tales como baños, electrificación, bardas perimetrales y techumbres.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, y en respuesta a los cuestionamientos de la diputada Patricia Hurtado (PAN), el funcionario detalló que este déficit se concentra en 1,172 escuelas que aún no cuentan con condiciones dignas para el aprendizaje.

Agenda "Tamaulipas Educa": Un compromiso de dignidad

Valdez García enfatizó que, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, existe el firme compromiso de que, al finalizar el sexenio, la totalidad de las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria cuenten con instalaciones dignas.

"El objetivo es claro: atender las carencias en baños, electrificación, mobiliario y recursos humanos. Estamos trabajando intensamente para que cada plantel ofrezca un entorno adecuado para nuestras niñas, niños y jóvenes", afirmó el titular de la SET.

Prioridad en zonas rurales

El Secretario destacó que, si bien existen planteles en excelentes condiciones, el mayor rezago se localiza en las áreas rurales. Por ello, siguiendo las instrucciones del mandatario estatal, se está privilegiando la inversión en estas zonas.

Para lograr esta meta, la Secretaría de Educación busca fortalecer el Fondo de Aportaciones Múltiples y potenciar el impacto del programa "La Escuela es Nuestra". Valdez García reconoció la labor de los legisladores que se han sumado a las gestiones para mejorar las escuelas de sus distritos, invitándolos a continuar trabajando de la mano para cerrar esta brecha histórica.

"Sabemos que el sistema requiere muchos recursos para mantenimiento, pero estamos enfocados en que el rezago que hoy detectamos sea cosa del pasado al terminar esta administración", concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5990_473d77c1d0
Apoya Coahuila a estudiantes que buscan estudiar ne el extranjero
EH_CONTEXTO_6060ff9aa3
Permitirán que escuelas apliquen clases en línea por ola de calor
cebolla_05cc3c22dc
Produce Jaumave cebollas gigantes, pero sufre problemas de venta
publicidad

Últimas Noticias

2ffd61495986e7f7207e5d6bad22b6aeb68d77d4w_f7b5acee90
Nuevos fósiles revelan más secretos del Siamraptor en Tailandia
Edificio_del_Congreso_7386769b81
Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones
feria_empleo_saltillo_14f97c4144
Registra alta afluencia feria laboral en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
publicidad
×