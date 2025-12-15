Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García

La menor Regina Estefanía Galeana Martínez, de 12 años de edad, fue localizada luego de haber sido reportada como desaparecida la noche del domingo 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres Premier, en el municipio de García, Nuevo León.

La desaparición de la menor generó momentos de angustia entre sus familiares, quienes informaron que fue vista por última vez alrededor de las 19:00 horas, cuando una cámara de seguridad la captó saliendo corriendo del fraccionamiento ubicado frente al nuevo hospital Muguerza, en el poniente del área metropolitana de Monterrey.

Ante la falta de información sobre su paradero, el padre de Regina difundió las imágenes del sistema de videovigilancia a través de redes sociales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla, lo que permitió una rápida difusión del caso.

Desde el reporte de su ausencia, familiares emprendieron una búsqueda activa y pidieron la colaboración de la población para salvaguardar la integridad de la menor.

Autoridades y familiares confirmaron que Regina Estefanía ya fue localizada, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

¿Qué pasó con Regina Estefania, menor desaparecida en Cumbres?

Regina Estefanía Galeana Martínez, de 12 años, fue reportada como desaparecida el 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres, García. Sus familiares habían informado que la menor salió de su domicilio y fue captada por cámaras de videovigilancia caminando sola por el fraccionamiento poco después de las 7 de la noche.

Tras la difusión de su desaparición y la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la ciudadanía colaboró proporcionando información sobre su paradero. Los padres compartieron imágenes y datos para agilizar la localización de Regina, incluyendo sus señas particulares y la ropa que vestía al momento de salir de casa.

Finalmente, Regina fue localizada gracias a la coordinación entre la Agencia Estatal de Investigaciones y la colaboración de la ciudadanía.

-Con información de Julieta Guevara

