Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Nuevo León

Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García

Autoridades y familiares confirmaron la información sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

  • 15
  • Diciembre
    2025

La menor Regina Estefanía Galeana Martínez, de 12 años de edad, fue localizada luego de haber sido reportada como desaparecida la noche del domingo 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres Premier, en el municipio de García, Nuevo León.

La desaparición de la menor generó momentos de angustia entre sus familiares, quienes informaron que fue vista por última vez alrededor de las 19:00 horas, cuando una cámara de seguridad la captó saliendo corriendo del fraccionamiento ubicado frente al nuevo hospital Muguerza, en el poniente del área metropolitana de Monterrey.

Ante la falta de información sobre su paradero, el padre de Regina difundió las imágenes del sistema de videovigilancia a través de redes sociales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla, lo que permitió una rápida difusión del caso.

Desde el reporte de su ausencia, familiares emprendieron una búsqueda activa y pidieron la colaboración de la población para salvaguardar la integridad de la menor.

Autoridades y familiares confirmaron que Regina Estefanía ya fue localizada, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

 

Diseño sin título.png

¿Qué pasó con Regina Estefania, menor desaparecida en Cumbres?

Regina Estefanía Galeana Martínez, de 12 años, fue reportada como desaparecida el 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres, García. Sus familiares habían informado que la menor salió de su domicilio y fue captada por cámaras de videovigilancia caminando sola por el fraccionamiento poco después de las 7 de la noche.

Tras la difusión de su desaparición y la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la ciudadanía colaboró proporcionando información sobre su paradero. Los padres compartieron imágenes y datos para agilizar la localización de Regina, incluyendo sus señas particulares y la ropa que vestía al momento de salir de casa.

Finalmente, Regina fue localizada gracias a la coordinación entre la Agencia Estatal de Investigaciones y la colaboración de la ciudadanía.

-Con información de Julieta Guevara

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_13_32_PM_c58f187feb
Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×