Detienen a hombre acusado de secuestro y homicidio en Chihuahua

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Manuel “N”, de 38 años de edad, quien es requerido por autoridades del estado de Chihuahua por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

La captura se llevó a cabo el 2 de marzo de 2026, en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, como parte de una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Manuel “N” es considerado por la autoridad solicitante como presunto responsable de hechos con características compatibles con los delitos de secuestro y homicidio calificado.

Tras su captura, el hombre fue trasladado para su internamiento en un Centro de Reinserción Social en el estado de Chihuahua, donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

