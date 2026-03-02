Realizan evento deportivo en apoyo a niños con cáncer

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León realizó el evento deportivo “Legado de Campeones: un Gol, Mil Sonrisas”, una iniciativa enfocada en apoyar a niñas y niños con cáncer atendidos por la Fundación Mayrita con Actitud A.C.

La actividad fue encabezada por la secretaria Martha Herrera y reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil, deportistas y cantantes, con el objetivo de impulsar la participación de aliados estratégicos en acciones con impacto social.

Realizan clínica y torneo de fútbol para niñas y niños

El evento tuvo como escenario las canchas de la Academia de Fútbol Mapaches, ubicadas en el municipio de Santiago, donde se desarrollaron diversas actividades deportivas y recreativas.

Entre ellas destacó una clínica de fútbol dirigida a jóvenes de Centros Comunitarios seleccionados para participar en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Además, se organizó un mini torneo de fútbol con niñas y niños de la Fundación Mayrita con Actitud A.C., como parte de una jornada que combinó la formación deportiva con el fortalecimiento de habilidades y valores.

Entrega de juguetes beneficia a alrededor de 100 menores

Durante el evento también se realizó la entrega de juguetes a alrededor de 100 niñas y niños, generando espacios de convivencia, inclusión y apoyo emocional para los menores y sus familias.

La actividad buscó fomentar valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto, además de ofrecer momentos de diversión, motivación y acompañamiento para los participantes.

Autoridades, deportistas y sociedad civil participan en iniciativa

En el arranque del evento estuvieron presentes Eva Lozano, subsecretaria de Desarrollo Comunitario Integral; Mayra Rivera, fundadora y directora de la Fundación Mayrita con Actitud A.C.; Dárvin Chávez, exjugador profesional de Rayados y fundador de la Academia Mapaches; Yuli Flores, cantante del grupo musical “La Casetera”, y Luis Espino, cofundador y director de Pueblo Cinema.

Durante la jornada se formalizaron alianzas con el objetivo de promover la inclusión, la inspiración y el desarrollo de habilidades a través del fútbol y actividades recreativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de Nuevo León.

Fundación brinda apoyo integral a personas con cáncer

La Fundación Mayrita con Actitud A.C. es una organización sin fines de lucro fundada por Mayra Rivera. Su misión es apoyar a niñas, niños, jóvenes y adultos con cáncer.

Entre las acciones que realiza se encuentran la entrega de tratamientos, medicamentos, traslados, alimentación y acompañamiento psicológico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan esta enfermedad.

