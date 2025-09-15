Cerrar X
Nuevo León

Localizan hombre sin vida en arroyo El Obispo en San Pedro

El cuerpo fue localizado en el canalón y al parecer fue arrastrado por la corriente de agua debido a las lluvias que se han registrado en la ciudad

  • 15
  • Septiembre
    2025

Reportan el hallazgo de un hombre sin vida en el arroyo El Obispo a la altura de avenida Corregidora y Juan Zumárraga en el municipio de San Pedro. 

El cuerpo fue localizado en el canalón y al parecer fue arrastrado por la corriente de agua debido a las lluvias que se han registrado en la ciudad. 

Trasciende que este hombre, que aún no ha sido identificado, no presenta huellas de violencia y no cuenta con calzado. 

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y servicios periciales asegurando la zona e iniciando con las investigaciones correspondientes.


