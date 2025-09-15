Localizan hombre sin vida en arroyo El Obispo en San Pedro

Reportan el hallazgo de un hombre sin vida en el arroyo El Obispo a la altura de avenida Corregidora y Juan Zumárraga en el municipio de San Pedro.

El cuerpo fue localizado en el canalón y al parecer fue arrastrado por la corriente de agua debido a las lluvias que se han registrado en la ciudad.

Trasciende que este hombre, que aún no ha sido identificado, no presenta huellas de violencia y no cuenta con calzado.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y servicios periciales asegurando la zona e iniciando con las investigaciones correspondientes.

Comentarios