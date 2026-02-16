Podcast
IMG_6208_2790e00e85
Coahuila

Localizan a hombre sin vida en su domicilio en Matamoros

El hombre identificado como Eladio Díaz fue localizado al interior de su domicilio ubicado en la colonia Modelo tras presuntamente atentar contra su vida

  • 16
  • Febrero
    2026

Un hombre identificado como Eladio Díaz fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle República de Cuba, en la colonia Modelo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado dentro de la vivienda y, de manera preliminar, se presume que la persona habría atentado contra su propia vida. No obstante, las circunstancias del hecho serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias iniciales, el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevará a cabo la autopsia de ley para establecer la causa oficial del fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación.


