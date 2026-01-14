Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_94d4cfdc95
Tamaulipas

Localizan a hombre sin vida en colonia 15 de Enero

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, fue localizado en la colonia 15 de Enero, Tamaulipas

  • 14
  • Enero
    2026

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia, fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia 15 de Enero, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:00 horas en el cruce de las calles 23 de Diciembre y 16 de Septiembre, a un costado de un terreno baldío.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron la presencia del cadáver.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 2.50.17 PM.jpeg

Tras verificar la situación, los agentes solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que tomara conocimiento de los hechos e iniciara las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora, mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales realizaron el análisis preliminar del cuerpo. Posteriormente, con apoyo del Servicio Médico Forense, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la causa oficial de la muerte, así como las características de su vestimenta, con el fin de facilitar su identificación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Investiga Fiscalía a sucursal de KFC por intoxicación de familia
dif_2026_encargada_tamaulipas_8ed428aeeb
DIF Tamaulipas prepara ingreso de persona abandonada en Matamoros
1000140107_4eab2d4193
García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente
publicidad

Últimas Noticias

nl_anexos_luchador_7d7a911f5a
La lucha más difícil de Apolo Estrada: del ring a rehabilitación
inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
'El derecho internacional y la ONU han fracasado': Alberto Peláez
Whats_App_Image_2026_01_15_at_1_11_58_AM_358636bd03
Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×