Localizan a hombre sin vida en colonia 15 de Enero

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia, fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia 15 de Enero, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:00 horas en el cruce de las calles 23 de Diciembre y 16 de Septiembre, a un costado de un terreno baldío.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron la presencia del cadáver.

Tras verificar la situación, los agentes solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que tomara conocimiento de los hechos e iniciara las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora, mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales realizaron el análisis preliminar del cuerpo. Posteriormente, con apoyo del Servicio Médico Forense, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la causa oficial de la muerte, así como las características de su vestimenta, con el fin de facilitar su identificación.

