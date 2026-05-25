España presenta lista mundialista con dominio absoluto del Barça

La selección española ya tiene lista definitiva para el Mundial 2026 y la convocatoria de Luis de la Fuente dejó una imagen que hace apenas unos años parecía imposible: España viajará a la Copa del Mundo sin un solo futbolista del Real Madrid.

La ausencia de jugadores merengues marca un hecho inédito en la historia de La Roja en los Mundiales. Durante las 16 participaciones anteriores, siempre hubo al menos un representante del club blanco en la convocatoria final.

Ahora, el peso del equipo recaerá principalmente en el Barcelona, que aportará ocho futbolistas, encabezados por Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí y Ferran Torres.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Dominio culé en la convocatoria

La apuesta de De la Fuente confirma el gran momento que vive el Barcelona en el futbol español. Además de Lamine Yamal y Pedri, también fueron convocados Èric García, Dani Olmo, Gavi, Pau Cubarsí y Ferran Torres.

La lista incluso dejó fuera a Dean Huijsen, quien había aparecido en convocatorias recientes, así como a Dani Carvajal, otro habitual de la selección española.

En contraste, el técnico decidió incluir nombres que generaron sorpresa, como Víctor Muñoz, extremo de Osasuna, y Marc Pubill, defensor del Atlético de Madrid.

Aunque España aparece como una de las favoritas para conquistar el torneo, la convocatoria también llega marcada por algunas preocupaciones físicas.

Mikel Merino logró regresar a las canchas apenas este fin de semana tras superar una fractura de estrés en el pie derecho. Nico Williams también arrastra molestias, aunque fue incluido en la lista final.

La mala noticia fue Fermín López. El mediocampista sufrió una lesión la semana pasada, tuvo que ser operado y quedó descartado para el Mundial.

La lista completa de España para el Mundial 2026

Porteros

Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas

Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Èric García, Marc Pubill, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Mediocampistas

Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Álex Baena.

Delanteros

Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz y Yeremy Pino.

Luis de la Fuente anunció además un grupo de nueve futbolistas que acompañará a la selección hasta el 4 de junio, cuando España dispute su amistoso ante Irak en Riazor.

Entre ellos aparece Gonzalo García, del Real Madrid, aunque únicamente como parte del grupo auxiliar y no dentro de los 26 definitivos para el Mundial.

El camino de España rumbo al debut

Antes de iniciar su aventura mundialista, España jugará dos amistosos. El primero será el 4 de junio ante Irak en Riazor y el segundo el 8 de junio frente a Perú en Puebla, México.

Posteriormente, la selección se instalará en Chattanooga, ciudad elegida como campamento base durante el torneo.

El debut de La Roja será el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde. Después enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio en Guadalajara.

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