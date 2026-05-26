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Nuevo León

Policía ligado al homicidio en Arboleda sigue suspendido

El secretario de Seguridad de San Pedro aseguró que el caso continúa en manos de la Fiscalía y que el municipio mantiene colaboración permanente

  • 26
  • Mayo
    2026

El policía de San Pedro que presenció el asesinato de un hombre en el sector Arboleda continúa suspendido y a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones sobre su actuación durante el ataque.

El caso ocurrió sobre la avenida Del Roble, donde un joven de 26 años fue asesinado a bordo de una camioneta en una de las zonas más exclusivas del municipio.

De acuerdo con las autoridades, el oficial se encontraba cerca del lugar de los hechos; sin embargo, no activó su cámara corporal ni intervino durante el ataque armado.

Además, trascendió que el elemento modificó su declaración inicial ante las autoridades, por lo que fue detenido temporalmente por falsedad de declaraciones, aunque posteriormente recuperó su libertad tras colaborar con la investigación y entregar su teléfono celular.

El secretario de Seguridad de San Pedro aseguró que el caso continúa en manos de la Fiscalía y que el municipio mantiene colaboración permanente con las autoridades ministeriales.

“Estamos colaborando prácticamente desde el día del evento, seguimos trabajando con Fiscalía y Fiscalía ya determinará lo que procede. Está suspendido pero ya está a disposición de Fiscalía”, señaló el funcionario.

Las investigaciones continúan para esclarecer la actuación del elemento policiaco durante el homicidio registrado en el sector Arboleda.


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