Dejan en manos de la ASE auditar a Reforestación Extrema

El diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal dejó en manos de la Auditoría Superior del Estado, el auditar o no a la asociación Reforestación Extrema, luego de que su director, Cosijoopii Montero anunciara que ellos ya se están auto – auditando.

En entrevista Villarreal indicó que la ley ya tiene mecanismos para verificar cómo se gastan los recursos, por lo cual, será cuestión de que la auditoría defina cómo quieren proceder.

“La ley tiene sus mecanismos para auditar todos los recursos, incluyendo los de las compensaciones, entonces vamos a confiar en los recursos que tiene la ley para ver cómo se revisa absolutamente todo el gasto".

“Pues sería trabajo de la auditoría superior del Estado definir (si hace una auditoría a la par de la empresa privada)”, dijo Glen Villarreal.

Por otra parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, dijo que ella insistirá con la Auditoría Superior del Estado para que revise las cuentas de Reforestación Extrema, porque el dinero con el que están trabajando sí es público.

“Esto que dice Cosijoopii no esconde la obligación que él tiene de ser transparente y no deja de lado la auditoria que una servidora presentó y se aprobó en el pleno, el que él haya contratado esta empresa para la auditoria no es una señal de buena voluntad, sino, e suna señal de la desvergüenza que tiene Reforestación Extrema a través de su titular".

“No voy a dejar de lado el tema con la Auditoría Superior del Estado, incluso con los ciudadanos que cada vez que tengo oportunidad les comento y me demuestran el descontento que tienen con esta asociación civil”, agregó Armida Serrato.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto catalogó las acciones de Reforestación extrema como un robo y aseguró que los recursos que usan son públicos y se tiene que someter a los procesos de la Auditoría Superior del estado.

“Los recursos son públicos y por lo tanto tienen que sujetarse la autoridad, a las auditorías públicas, aquí en este caso, la Auditoría Superior del Estado".

“Aquí el tema es que el tema de reforestación extrema es un robo total, es increíble que aparte de que son árboles fantasmas, hay sobrecostos, yo por eso pediría aquí a las autoridades competentes revisar este caso y porque aquí lo que pasa es que es dinero público, pero lo quieren utilizar como privado”, dijo Mario Soto.

Fue en entrevista con El Horizonte, que Cosijoopii Montero anunció que contrató a una empresa privada para que auditara el uso del dinero, que según él no es recurso público, pero sí lo reciben por parte de un impuesto que deben pagar las empresas al Gobierno del Estado.

“Nosotros ahorita ya estamos en un proceso de una auditoría externa con una firma especializada que se dedica a auditar organizaciones de la sociedad civil, precisamente para clarificar y transparentar todo esto y que, sobre todo, la comunidad y la sociedad sepan que cada peso que nosotros estamos usando se esté usando para el fin para el que se estableció".

“Es una firma muy prestigiada que audita otras organizaciones de la sociedad civil; nosotros la contratamos porque nos la recomendó o nos la recomendaron otras organizaciones que son auditadas por ellos. Insisto, donde se pueden despejar dudas es con la información que tiene la Secretaría de Medio Ambiente”, comentó Montero.

Desde el inicio del programa Bosques Ciudadanos a la fecha, Reforestación Extrema ha reportado un gasto de $270 millones de pesos para plantas 33,846 árboles de diferentes tipos.

Sin embargo, la asociación ha sido señalada por actos de corrupción, ya que a pesar de que el dinero que recibe es un impuesto que empresas privadas pagan al Estado por una compensación ambiental, Reforestación Extrema, alega a que no son recursos públicos, ya que las empresas en lugar de pagarle al Estado, le pagan directamente a esa asociación civil, por lo cual catalogan los recursos como privados.

Comentarios