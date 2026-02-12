Podcast
Nuevo León

Aprobación de deuda en Presupuesto quedará en manos de Morena

Carlos de la Fuente indicó que es un punto específico que ellos pidieron, por lo cual el Poder Ejecutivo debe presentar una contrapropuesta formal y negociar

El endeudamiento que asegura el Estado es necesario para que continúen las obras en curso, quedó en manos de los diputados de Morena, pues el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente indicó que es un punto específico que ellos pidieron, por lo cual el Poder Ejecutivo debe presentar una contrapropuesta formal y negociar con ellos.

En entrevista, De la Fuente explicó que de no haber una propuesta formal sobre el aumentar los recursos a los municipios, tanto su bancada, como las del PRI, PRD y Morena continuarán con el acuerdo de no aprobar endeudamiento y crear una pensión para las personas con discapacidad.

“Entonces, ojalá que con esta postura que muestre ahí el gobernador, pues la coordinadora de movimiento ciudadano ya haga un planteamiento como ayer hizo ya un primer planteamiento que, yo no necesariamente abrí la puerta, lo único que dije es se pudiera.

“Pero hay que recordar que hoy uno de los grupos legislativos que pondría nueve votos (Morena), para sacar el presupuesto pide no endeudamiento. Y en lo cual coincidimos, pero  pudiéramos coincidir porque va a haber apoyos para los alcaldes, pues entonces pudiera haber algo de endeudamiento, pero al final hoy tenemos mayor acercamiento con los grupos que vamos a votar en pro de este veto que mandó el gobernador”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes dijo que hay oportunidades de seguir dialogando, para poder sacar coincidencias en las negociaciones.

“Hay oportunidad de seguir dialogando, el gobernador ya lo ha dicho y también el secretario general de gobierno, ellos tienen su agenda muy clara, quieren a sus municipios y a sus organismos autónomos.

“Sin embargo, también hay proyectos importantes a los que hay que sumarse, como es la obra pública y la construcción de las obras del metro, entonces, ahí es donde tenemos que encontrar las coincidencias y no simplemente tratar de minimizar lo que unos u otros proponemos”, agregó Pámanes.


