El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado

El director deportivo de Tigres, Gerardo Torrado, expresó su confianza plena en el proyecto encabezado por Guido Pizarro, al señalar que tanto el presente como el futuro del club están en manos del estratega argentino.

“Hoy nuestro presente y futuro es Guido y estamos convencidos de que, con el trabajo que realiza día a día, lograremos los objetivos trazados junto con el apoyo de nuestra afición”, afirmó Torrado.

El directivo reconoció que el equipo ha tenido dificultades en los últimos compromisos, con apenas una victoria y tres empates, incluido el 1-1 ante Pumas, pero insistió en que el cuerpo técnico necesita tiempo para consolidar su proyecto.

Torrado resaltó la propuesta de Pizarro, basada en la posesión del balón y en el análisis detallado de los rivales.

“Guido tiene un sistema que busca ser protagonista en todo momento. Nos gusta tener la pelota y él identifica las debilidades de cada rival para aprovecharlas en el partido”, explicó.

Además, el director deportivo habló sobre el fichaje del juvenil Henrique Simeone, quien actualmente trabaja en las fuerzas básicas.

“Es un jugador con mucho talento, lo seguimos de cerca y ahora hay que acompañarlo en su proceso para que llegue al primer equipo”, comentó.

Próximo duelo contra Atlas

Por otra parte, Tigres entrenó este martes en el Estadio Universitario con miras al duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025 frente al Atlas, donde buscarán reencontrarse con el triunfo.

