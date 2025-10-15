Cerrar X
Nuevo León

Manufactura y automotriz lideran ola de inversión extranjera: NL

Nuevo León logró atraer 382 proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzando una cifra histórica de 90 mil millones de pesos

  • 15
  • Octubre
    2025

Durante el periodo de septiembre de 2021 a septiembre de 2025, Nuevo León logró atraer 382 proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzando una cifra histórica de 90 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. 

En el marco de la presentación de los avances económicos del estado, rumbo al Cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, detalló que de estos 382 proyectos, 190 corresponden a expansiones de inversiones ya existentes y los otros 190 a nuevas inversiones.

“Hoy podemos decir con certeza que Nuevo León está en su mejor momento. Más allá de cifras, estos resultados representan historias de éxito y bienestar para miles de familias que forman parte de este gran motor económico”, afirmó Rocha Nieto.

Según la funcionaria, la mayoría de los proyectos pertenecen al sector manufacturero, que representa el 36 por ciento del total. En segundo lugar se encuentra la industria automotriz con un 17 por ciento, seguida de la logística con un 9 por ciento , y otro 9 por ciento  destinado al desarrollo de parques industriales. 

La secretaria destacó que estos proyectos no solo fortalecen el desarrollo económico, sino que también generan empleos.


