Exportaciones mexicanas cerrarán el año en US$730,000 millones

Las exportaciones mexicanas mantienen una tendencia positiva durante 2026 y podrían cerrar el año en $730,000 millones de dólares, lo que representaría un incremento de 11.4% frente a los $655,000 millones registrados en 2025.

Esto fue dado a conocer por Sergio Contreras, presidente nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), durante el Foro Internacional de Comercio Exterior 2026, celebrado en Nuevo León.

En el encuentro, donde se abordaron temas relacionados con el T-MEC, la integración comercial de Norteamérica y la logística fronteriza, Contreras aseguró que México ha fortalecido su posición en el comercio mundial pese al contexto internacional marcado por aranceles y tensiones económicas.

“México exportó 7.6% más en 2025” y el primer trimestre de este año refleja un crecimiento de 18%, afirmó.

El dirigente empresarial subrayó que el país se ha consolidado gracias a la manufactura y a la capacidad de adaptación del sector industrial mexicano.

Señaló que más del 90% de las exportaciones corresponden a manufactura, sector en el que Nuevo León tiene una participación clave por su aportación al comercio exterior nacional.

“No se llega ahí porque tenemos cercanía, se llega ahí porque sabemos hacer las cosas bien”, expresó.

Asimismo, resaltó la integración productiva entre México y Estados Unidos, al señalar que el país aporta el 17% de las cadenas productivas estadounidenses y el 42% de los insumos de la industria automotriz de ese país.

Añadió que México se mantiene como una plataforma estratégica para el comercio internacional gracias a su ubicación, mano de obra especializada y tratados comerciales.

Por su parte, Javier Cendejas, presidente de Comce Noreste, destacó que Norteamérica concentra cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial y que desde la entrada en vigor del T-MEC el comercio regional creció 32%, alcanzando $1.93 billones de dólares.

“La región necesita logística de clase mundial; la frontera México-Estados Unidos no debe entenderse como una línea que separa, sino como una infraestructura económica”, comentó.

Cendejas añadió que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango concentran $273,000 millones de dólares en exportaciones, equivalentes al 41% del total nacional, lo que convierte al noreste del país en una de las principales plataformas de comercio exterior mexicano.

A su vez, Marco González, secretario de Desarrollo Regional de Nuevo León, resaltó la relación estratégica entre Nuevo León y Texas, especialmente en materia logística y de comercio internacional.

Señaló que durante la actual administración se ha fortalecido la conexión con ciudades como Austin, Dallas, Houston y San Antonio para potenciar el intercambio económico.

El funcionario también reconoció el trabajo de Comce en la promoción de la frontera Colombia y aseguró que la coordinación entre autoridades y empresarios permitirá consolidar una cadena de suministro más rápida y competitiva.

“Nuevo León es el Texas de México y Texas es el Nuevo León de Estados Unidos”, expresó

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