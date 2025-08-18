Lleva México más de $106,000 mdp en inversiones de sector privado
México recibió anuncios de inversión, principalmente sectores en alimentos, logística, farmaceútica, automotriz, manufactura y bienes raíces industriales
- 18
-
Agosto
2025
Los anuncios de inversión en México siguen registrándose de manera sostenida en lo que va del año, y hoy 11 entidades del país son las que concentran la mayoría de estos proyectos, los cuales suman poco más de $106,000 millones de pesos.
De acuerdo con un ranking del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), al mes de julio de este año, Estado de México, Baja California y Nuevo León destacan en la lista.
El primero de ellos atrapó el desarrollo de proyectos encabezados por compañías como Laboratorios KENER y GENBIO, también dedicada al sector salud.
En el caso de Baja California, algunas de las empresas que han destinado proyectos a esa entidad son Meor, que se enfoca al sector de bienes raíces.
Enseguida se encuentra Nuevo León, en donde invertirán empresas como Bimbo en el sector de alimentos y Thor Urbana en el rubro de desarrollo e inversión inmobiliaria.
Después de la entidad, al listado se suman CDMX, Puebla, Yucatán y Querétaro.
Con proyectos de menores montos se encuentran otros estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila, refiere una infografía de Index.
“México recibió anuncios de inversión en distintos sectores económicos, principalmente alimentos, logística, farmacéutica, automotriz, manufactura y bienes raíces industriales”, destacó el organismo.
Otras empresas que están apostando su capital a México son Franke, ALPHARMA BioGenTec, NEOLSY, NBHX, American Industries, Dual, ABB, DeAcero, Amazon y SK Tec.
