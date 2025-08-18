Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_17_at_10_43_38_PM_1_cae39c2bce
Finanzas

Lleva México más de $106,000 mdp en inversiones de sector privado

México recibió anuncios de inversión, principalmente sectores en alimentos, logística, farmaceútica, automotriz, manufactura y bienes raíces industriales

  • 18
  • Agosto
    2025

Los anuncios de inversión en México siguen registrándose de manera sostenida en lo que va del año, y hoy 11 entidades del país son las que concentran la mayoría de estos proyectos, los cuales suman poco más de $106,000 millones de pesos.

De acuerdo con un ranking del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), al mes de julio de este año, Estado de México, Baja California y Nuevo León destacan en la lista.

El primero de ellos atrapó el desarrollo de proyectos encabezados por compañías como Laboratorios KENER y GENBIO, también dedicada al sector salud.

En el caso de Baja California, algunas de las empresas que han destinado proyectos a esa entidad son Meor, que se enfoca al sector de bienes raíces.

Enseguida se encuentra Nuevo León, en donde invertirán empresas como Bimbo en el sector de alimentos y Thor Urbana en el rubro de desarrollo e inversión inmobiliaria.

Después de la entidad, al listado se suman CDMX, Puebla, Yucatán y Querétaro.

Con proyectos de menores montos se encuentran otros estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila, refiere una infografía de Index.

“México recibió anuncios de inversión en distintos sectores económicos, principalmente alimentos, logística, farmacéutica, automotriz, manufactura y bienes raíces industriales”, destacó el organismo.

Otras empresas que están apostando su capital a México son Franke, ALPHARMA BioGenTec, NEOLSY, NBHX, American Industries, Dual, ABB, DeAcero, Amazon y SK Tec.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carlos_rivera_fundacion_3f34f630bc
Lanza Carlos Rivera fundación para impulsar arte y cultura
Whats_App_Image_2025_08_17_at_11_03_11_PM_f400f59bf0
Entérate: estos los activos más rentables para invertir
nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
publicidad

Últimas Noticias

beatriz_muller_espana_ba87bcd1f2
No me he ido: Beatriz Gutiérrez Müller niega mudanza a España
carlos_rivera_fundacion_3f34f630bc
Lanza Carlos Rivera fundación para impulsar arte y cultura
copa_alemana_fifa_7f7dc6c2fd
Condena Gianni Infantino racismo en Copa de Alemania
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×