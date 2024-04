Mariana Rodríguez buscará fortalecer mercaditos rodantes

Para atender las necesidades de los vendedores locales, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) por la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, anunció su compromiso de fortalecer a los mercaditos rodantes con una serie de apoyos para su beneficio.

En una visita al Mercado Ambulante de la colonia San Martín, Rodríguez Cantú prometió ayudar a los comerciantes regios a emprender de manera digna en sus negocios, destacando la importancia de fortalecer y regularizar estos espacios para garantizar su seguridad y acceso a herramientas municipales.

''Vamos a fortalecer a todos los mercados de Monterrey, aquí no se van a quitar los mercados de Monterrey, se van a fortalecer y se van a cuidar porque sabemos que hoy en día les cobran uso de suelo muchas personas y no están reguladas y muchas veces ni siquiera son autoridad y van y los quitan si no les pagan y se hacen pasar por municipio y no es así, sostuvo la representante de MC cuando dio a conocer el Eje 4 de su plan de trabajo. Monterrey de los Emprendedores'.

''Así que tenemos que tener un censo municipal de dónde venden y quiénes venden para poder regularlo y para poder apoyarlos y que accedan ustedes también a todas las herramientas que tiene el municipio para emprender de manera digna, aseguró la candidata durante su encuentro con los comerciantes locales''.

La propuesta de apoyo a los emprendedores forma parte del plan de trabajo de Mariana Rodríguez Cantú, busca mejorar las condiciones económicas de los vendedores ambulantes y promover el consumo local en la ciudad.

Además, se realizaron pegoteos organizados por la candidata en diferentes puntos de la ciudad, como el reciente realizado en el Paseo de los Leones, que han tenido una respuesta favorable por parte de los ciudadanos, quienes acuden en gran número para interactuar con Rodríguez Cantú y conocer sus propuestas.

A pesar del intenso calor, los seguidores de Mariana hicieron largas filas en automóvil y a pie para participar en el evento, demostrando el apoyo y la atención que genera su campaña proselitista en Monterrey.

