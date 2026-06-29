Planta San Pedro doce "Gigantes Verdes" en Chipinque

Miguel Ávila, Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento, señaló que esta reforestación se suma a una estrategia de atención integral en el sector

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, el Municipio de San Pedro Garza García llevó a cabo la plantación de 12 ejemplares de grandes dimensiones en la colonia Valle de Chipinque.

Estos árboles representan los de mayor tamaño colocados hasta el momento a través del programa municipal "Gigantes Verdes".

Plantan los árboles más grandes del programa Gigantes Verdes

La jornada estuvo encabezada por el Alcalde, Mauricio Farah, quien, acompañado por vecinos y miembros de la mesa directiva del sector, destacó que las características de estos 12 encinos favorecen directamente su supervivencia al contar con un diámetro de entre 8 y 10 pulgadas y una altura aproximada de 4 metros.

“Nos da mucho gusto que, celebrando también el Día del Árbol, lo conmemoramos con estos encinos de 8, 10 pulgadas, que están hermosos, están enormes. Pedirles a los vecinos que nos ayuden a cuidarlos muchos, que seguimos con esta campaña de arborización en todo el municipio. Hasta el momento llevamos como 510 árboles plantados, más de 5 mil árboles donados y la idea es seguir año con año, seguir reforestando todo el municipio”, destacó el alcalde, detallando que la administración ya supera los 510 árboles plantados en espacios públicos y más de 5 mil donados a la ciudadanía.

La plantación de estos ejemplares responde a una solicitud expresa de los habitantes de Valle de Chipinque, quienes requirieron reforzar el arbolado en el área frontal hacia la avenida Alfonso Reyes con el fin de reemplazar las piezas que se encontraban en mal estado.

La reforestación forma parte de una estrategia integral

Por su parte, Miguel Ávila, Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento, señaló que esta reforestación se suma a una estrategia de atención integral en el sector.

El funcionario recordó que recientemente se ejecutó una macro brigada en la zona para resolver reportes de bacheo, alumbrado público y mantenimiento de drenajes pluviales, y reiteró el compromiso de la dependencia para dar seguimiento continuo a las necesidades de los colonos.