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Internacional

Trump amenaza con ceder control del estrecho de Ormuz

El presidente de EUA advierte que no necesita la ruta energética y presiona a aliados a asumir su seguridad en medio del conflicto con Irán

  • 18
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una nueva advertencia sobre el control del estrecho de Ormuz, al señalar que su país podría dejar la responsabilidad de esta vía estratégica a otras naciones que dependen de ella.

A través de su red social Truth Social, el mandatario cuestionó el papel de sus aliados y sugirió que Washington podría retirarse de la protección del paso marítimo, clave para el transporte global de petróleo y gas.

Las declaraciones se producen en medio del conflicto con Irán, que ha bloqueado parcialmente el estrecho en respuesta a la ofensiva militar encabezada por Estados Unidos e Israel.

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Trump criticó la falta de apoyo de países aliados para garantizar la seguridad en la zona, por donde transita cerca del 20 por ciento del comercio marítimo de hidrocarburos a nivel mundial.

Un día antes, el mandatario ya había arremetido contra la OTAN, calificando como “un error muy tonto” su negativa a participar en una coalición internacional para proteger la navegación en el estrecho.

Estados Unidos presume autosuficiencia energética

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó la postura del presidente al señalar que Estados Unidos ya no depende del estrecho de Ormuz para su suministro energético.

“Somos exportadores netos de energía”, afirmó, aunque subrayó que Washington sigue interesado en mantener abierta la ruta para estabilizar los precios globales del petróleo.

Leavitt añadió que el gobierno estadounidense mantiene comunicación con aliados europeos y de Oriente Medio para que incrementen su participación en la seguridad de la zona.

Trump reiteró su postura dura hacia Irán, al que calificó como el principal patrocinador del terrorismo a nivel mundial, y aseguró que su administración ha debilitado significativamente al aparato militar iraní.

El conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero, ha dejado cientos de víctimas, incluidos civiles, así como bajas militares en ambos bandos.

A pesar de que Washington asegura haber logrado avances decisivos, Irán continúa respondiendo con ataques en la región, incluyendo objetivos en países donde Estados Unidos mantiene presencia diplomática y militar.


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