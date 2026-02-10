Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
DSC_08016_57e4e435df
Nuevo León

NL logra récord en exportación en vehículos ligeros en enero 2026

Nuevo León exportó 19,968 vehículos ligeros en enero de 2026, un alza de 15% anual y su mejor enero histórico, pese a menor producción nacional

  • 10
  • Febrero
    2026

Nuevo León inició 2026 con cifras históricas en la industria automotriz al registrar el mayor volumen de exportación de vehículos ligeros para un mes de enero desde que se tiene registro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante enero se exportaron 19,968 unidades fabricadas en el estado, lo que representa un incremento de 15% respecto al mismo mes de 2025.

La cifra también supera el anterior récord para un enero, alcanzado en 2022 con 18,400 unidades.

En el mismo periodo, la producción de vehículos ligeros en Nuevo León alcanzó 25,600 unidades, un crecimiento de 5.3% en comparación con enero del año pasado.

DSC08034.JPG

Con ello, el estado también marcó el mayor volumen de producción para un primer mes del año en su historia.

El desempeño contrasta con el panorama nacional, donde la producción de vehículos ligeros disminuyó 2.7% en enero de 2026, mientras que las exportaciones crecieron apenas 2.3%.

Estados Unidos, principal destino

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los vehículos ensamblados en Nuevo León, al concentrar 63.2% del total exportado.

Le siguieron Canadá con 15.5%, Colombia con 5.9%, Australia con 2.1% y Alemania con 2.1%.

DSC08036.JPG

Estos datos reflejan no solo la fuerte integración con el mercado estadounidense, sino también la diversificación de destinos internacionales.

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, destacó que los resultados confirman la fortaleza del sector en la entidad.

“Este resultado confirma la capacidad productiva y exportadora de la industria automotriz instalada en Nuevo León, que gracias a la confianza en las empresas y talento humano pueden lograrse cada vez más récords y ser el número uno en México”, dijo la secretaria de Economía de Nuevo León.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ths_b60ca0314e
Presenta ICV nueva licencia de conducir 'mundialista'
reforestando_secretaria_medio_ambiente_0f1cb26982
Reforesta Medio Ambiente CECyTE García II con plantas nativas
EH_UNA_FOTO_27_b403f93a0a
La Inflación en México repunta a 3.79% en enero 2026
publicidad

Últimas Noticias

confirman_herido_grave_monterrey_jpg_6c0420e362
Víctima de ataque armado en centro de Monterrey continúa grave
INFO_7_UNA_FOTO_17_fbda485a4b
Vehículos pesados arrancan 2026 con fuerte desplome
drones_frontera_sheinbaum_2779227f3a
Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×