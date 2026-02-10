NL logra récord en exportación en vehículos ligeros en enero 2026

Nuevo León inició 2026 con cifras históricas en la industria automotriz al registrar el mayor volumen de exportación de vehículos ligeros para un mes de enero desde que se tiene registro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante enero se exportaron 19,968 unidades fabricadas en el estado, lo que representa un incremento de 15% respecto al mismo mes de 2025.

La cifra también supera el anterior récord para un enero, alcanzado en 2022 con 18,400 unidades.

En el mismo periodo, la producción de vehículos ligeros en Nuevo León alcanzó 25,600 unidades, un crecimiento de 5.3% en comparación con enero del año pasado.

Con ello, el estado también marcó el mayor volumen de producción para un primer mes del año en su historia.

El desempeño contrasta con el panorama nacional, donde la producción de vehículos ligeros disminuyó 2.7% en enero de 2026, mientras que las exportaciones crecieron apenas 2.3%.

Estados Unidos, principal destino

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los vehículos ensamblados en Nuevo León, al concentrar 63.2% del total exportado.

Le siguieron Canadá con 15.5%, Colombia con 5.9%, Australia con 2.1% y Alemania con 2.1%.

Estos datos reflejan no solo la fuerte integración con el mercado estadounidense, sino también la diversificación de destinos internacionales.

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, destacó que los resultados confirman la fortaleza del sector en la entidad.

“Este resultado confirma la capacidad productiva y exportadora de la industria automotriz instalada en Nuevo León, que gracias a la confianza en las empresas y talento humano pueden lograrse cada vez más récords y ser el número uno en México”, dijo la secretaria de Economía de Nuevo León.

