Finanzas

Exportaciones de vehículos ligeros crecen 2.3% en enero

Las exportaciones de vehículos ligeros crecieron 2.33% anual en enero, mientras la producción cayó 2.65%, su nivel más bajo para un primer mes desde 2023

Las exportaciones de vehículos ligeros en México rompieron una racha de cuatro caídas anuales consecutivas al registrar un crecimiento de 2.33% en enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), durante el primer mes del año se exportaron 224 mil 528 unidades, es decir, 5 mil 106 vehículos más que en enero del año pasado.

Estados Unidos, principal destino

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los vehículos ensamblados en México, al concentrar 73.2% de los envíos, equivalentes a 164 mil 296 unidades.

Canadá ocupó el segundo lugar con 13.4% (30 mil 155 unidades), mientras que el resto de los países representaron el 13.4% restante.

Sin embargo, en su comparación mensual, las exportaciones retrocedieron 1.20% en enero frente a diciembre, acumulando cuatro meses consecutivos a la baja.

Producción registra caída anual

En contraste, la producción automotriz mostró una disminución anual de 2.65% en enero, al ensamblarse 303 mil 980 unidades, el nivel más bajo para un primer mes del año desde 2023, cuando se reportaron 280 mil 266 vehículos.

En su comparación mensual, la producción repuntó 24.6% respecto a diciembre.

Del total fabricado, 78.5% correspondió a camiones ligeros (238 mil 495 unidades), mientras que 65 mil 485 fueron automóviles.

Ventas internas arrancan con fuerza

El Inegi, con datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) y ocho no afiliadas, que comercializan 41 marcas en el país, también informó que la venta de vehículos ligeros nuevos en México alcanzó 131 mil 491 unidades en enero de 2026.

Esta cifra representó un crecimiento anual de 8.7% y el mejor arranque de año desde que el Inegi tiene registro en 2005, pese al entorno de cautela entre consumidores y la llamada “cuesta de enero”.


