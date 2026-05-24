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Nuevo León

Nuevo León busca evitar clausuras de Pymes por faltas menores

El funcionario estatal resaltó la importancia del programa Cero Clausuras y de NLínea, plataforma enfocada en la digitalización de trámites

  • 24
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Nuevo León reforzó su estrategia para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mediante programas orientados a facilitar su regularización y evitar cierres derivados de incumplimientos administrativos menores.

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que el objetivo es brindar acompañamiento a negocios de bajo riesgo para que puedan mantener sus operaciones mientras actualizan documentación y cumplen con los requisitos correspondientes.

Programa “Cero Clausuras” busca apoyar regularización

El funcionario estatal resaltó la importancia del programa Cero Clausuras y de NLínea, plataforma enfocada en la digitalización de trámites, como herramientas para reducir obstáculos administrativos y evitar afectaciones económicas a los emprendimientos.

“Llega una inspección y buscan cualquier detalle mínimo para amenazar con clausurar. Muchas veces lo que en realidad estaba detrás de eso es presión, corrupción y negocios cerrados que difícilmente se vuelven a levantar”, señaló Flores Serna.

De acuerdo con el secretario, las empresas que se integren al programa y muestren disposición para regularizarse recibirán orientación y apoyo para poner en orden sus permisos y documentación.

“Toda Pyme de bajo riesgo que tenga voluntad de cumplir y se incorpore al programa recibirá acompañamiento para regularizarse y tener todos sus documentos en orden. Así el Gobierno ayuda, orienta y, como último recurso, sanciona”, agregó.

Pymes representan parte clave de la economía estatal

Flores Serna subrayó que las pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 90 por ciento de las unidades económicas en Nuevo León y generan cuatro de cada 10 empleos en la entidad.

Por ello, señaló que el Gobierno estatal busca reducir riesgos financieros relacionados con suspensiones o clausuras que puedan afectar la operación de negocios locales.

Inspecciones y sanciones continuarán en casos de riesgo

El secretario General de Gobierno aclaró que las inspecciones seguirán realizándose y que las autoridades mantendrán la aplicación de sanciones cuando existan riesgos para la salud, el medio ambiente o la seguridad de trabajadores y clientes.

Asimismo, exhortó a empresarios y ciudadanos a denunciar posibles actos de corrupción o intentos de extorsión mediante la Línea de Atención Ciudadana 070, el número de denuncia anónima 089 y las plataformas OpinaRed y CorrupNet.


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