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Nuevo León

Impulsa Juárez construcción de banquetas para mejorar seguridad

La obra, sobre la Brecha 76, beneficiará a habitantes de colonias como San Francisco, Monte Kristal, Vistas del Seminario y Fuentes del Seminario

  • 24
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y brindar mayor seguridad a peatones, el Gobierno de Juárez continúa con el programa de construcción de banquetas en distintos sectores prioritarios del municipio.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, supervisó los trabajos que actualmente se realizan sobre la Brecha 76, obra que beneficiará a habitantes de colonias como San Francisco, Monte Kristal, Vistas del Seminario y Fuentes del Seminario.

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Esta intervención forma parte de una estrategia integral de movilidad urbana y complementa la pavimentación de la Brecha 76, vialidad que funciona como alternativa a la avenida San Francisco y conecta directamente con la avenida Eloy Cavazos.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta obra beneficiará a más de 20,000 personas que diariamente transitan por la zona.

La alcaldesa explicó que el programa contempla, en su primera etapa, la construcción de más de 5,000 metros cuadrados de banquetas en distintos puntos del municipio, con avances registrados ya en 12 colonias.

“Estamos trabajando en lugares donde realmente se necesitaban estas conexiones peatonales y donde durante muchos años no se atendieron las condiciones de movilidad y seguridad para las familias”, señaló Oyervides Acosta.

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El proyecto busca generar espacios más seguros y accesibles para toda la población, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida, niñas, niños y familias que utilizan carriolas.

Con estas acciones, el municipio de Juárez busca fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias mediante entornos más seguros para la movilidad peatonal.


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