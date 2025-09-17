Cerrar X
01_Refuerza_Gobierno_del_Estado_programa_de_internet_gratuito_Con_ctate_NL_8799f0d766
Nuevo León

Nuevo León expande 'Conéctate NL' con 565 puntos de internet

Nuevo León anunció la ampliación del programa de internet gratuito 'Conéctate NL', que pasó de 132 puntos en 27 municipios a 565 puntos WiFi en 39 municipios

  • 17
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León anunció la ampliación del programa de internet gratuito “Conéctate NL”, que pasó de 132 puntos en 27 municipios a 565 puntos WiFi en 39 municipios, con una inversión superior a 45 millones de pesos.

Esto con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, la secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que el objetivo del programa es transformar la conectividad en el estado y garantizar que la población pueda estudiar, trabajar, comunicarse y realizar trámites de manera sencilla y gratuita.

“Conéctate NL” instaló puntos en escuelas, hospitales, estaciones del Metro, centros comunitarios y espacios públicos.

Morales explicó que al inicio de la actual administración la mayoría de los puntos heredados no eran funcionales por la alta demanda, por lo que se diseñó un plan de acción basado en tres ejes: mayor velocidad de conexión (200 a 1000 megabytes), triplicación de puntos de acceso y mantenimiento a la red existente.

05 Refuerza Gobierno del Estado programa de internet gratuito Con_ctate NL.jpg

“Con el apoyo del equipo de la Subsecretaría de Tecnologías delineamos un plan de acción basado en tres ejes: primero revisamos punto por punto y observamos que la principal falla era que los puntos necesitaban mayor velocidad, ahora ofrecemos una velocidad que va desde los 200 a los 1000 megabytes facilitando la conexión y haciéndola más estable”, expresó.

Gracias a ello, el programa pasó de atender 16 mil usuarios mensuales a 400 mil beneficiarios. Además, en comunidades del sur del estado se instaló servicio satelital para superar la falta de redes comerciales.

“Conéctate NL no solo significa más puntos de conexión, sino un verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas”, enfatizó.

03 Refuerza Gobierno del Estado programa de internet gratuito Con_ctate NL.jpg

El impacto también alcanza al sector salud, ya que 200 unidades médicas, entre ellas 10 hospitales y 172 centros de primer nivel, cuentan ya con conexión gratuita.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Paura, señaló que en noviembre iniciará un programa de capacitación en innovación tecnológica educativa, beneficiando a más de un millón de estudiantes en cerca de 5 mil escuelas públicas.

“Conéctate NL no solo significa más puntos de conexión, sino un verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas”, enfatizó Morales.

“Va a ser muy importante para nosotros contar con esta herramienta tan valiosa y tan trascendental para todos nuestros más de un millón 050 mil alumnos en casi nuestras 5 mil escuelas públicas, en las que tenemos necesidad de implementar estos proyectos”, puntualizó.

07 Refuerza Gobierno del Estado programa de internet gratuito Con_ctate NL.jpg

 


publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_17_at_11_55_57_PM_a5ed9973d6
Entregará estado más de 200,000 kits escolares
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
Whats_App_Image_2025_09_17_at_9_13_30_PM_aef2cd4359
Abandera Samuel a delegación NL que va a la Paralimpiada Nacional
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_tmec_5b178b896a
Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC
finanzas_fed_105938737a
Cede la Fed ante Trump y anticipa más recortes este año
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
publicidad
×