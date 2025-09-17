Nuevo León expande 'Conéctate NL' con 565 puntos de internet

El Gobierno de Nuevo León anunció la ampliación del programa de internet gratuito “Conéctate NL”, que pasó de 132 puntos en 27 municipios a 565 puntos WiFi en 39 municipios, con una inversión superior a 45 millones de pesos.

Esto con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, la secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que el objetivo del programa es transformar la conectividad en el estado y garantizar que la población pueda estudiar, trabajar, comunicarse y realizar trámites de manera sencilla y gratuita.

“Conéctate NL” instaló puntos en escuelas, hospitales, estaciones del Metro, centros comunitarios y espacios públicos.

Morales explicó que al inicio de la actual administración la mayoría de los puntos heredados no eran funcionales por la alta demanda, por lo que se diseñó un plan de acción basado en tres ejes: mayor velocidad de conexión (200 a 1000 megabytes), triplicación de puntos de acceso y mantenimiento a la red existente.

“Con el apoyo del equipo de la Subsecretaría de Tecnologías delineamos un plan de acción basado en tres ejes: primero revisamos punto por punto y observamos que la principal falla era que los puntos necesitaban mayor velocidad, ahora ofrecemos una velocidad que va desde los 200 a los 1000 megabytes facilitando la conexión y haciéndola más estable”, expresó.

Gracias a ello, el programa pasó de atender 16 mil usuarios mensuales a 400 mil beneficiarios. Además, en comunidades del sur del estado se instaló servicio satelital para superar la falta de redes comerciales.

“Conéctate NL no solo significa más puntos de conexión, sino un verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas”, enfatizó.

El impacto también alcanza al sector salud, ya que 200 unidades médicas, entre ellas 10 hospitales y 172 centros de primer nivel, cuentan ya con conexión gratuita.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Paura, señaló que en noviembre iniciará un programa de capacitación en innovación tecnológica educativa, beneficiando a más de un millón de estudiantes en cerca de 5 mil escuelas públicas.

“Va a ser muy importante para nosotros contar con esta herramienta tan valiosa y tan trascendental para todos nuestros más de un millón 050 mil alumnos en casi nuestras 5 mil escuelas públicas, en las que tenemos necesidad de implementar estos proyectos”, puntualizó.