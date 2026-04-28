La obra 'Fidelio' se estrena en Monterrey con un lleno total

Los asistentes a la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, que lució a su máxima capacidad, fueron testigos de una noche histórica. El estreno en Monterrey de “Fidelio”, única ópera compuesta por Ludwig van Beethoven, y el regreso a nuestra ciudad del mundialmente reconocido tenor mexicano Ramón Vargas cantando ópera.

La “química” escénica entre Dhyana Arom, “Leonora” y Ramón Vargas, en su debut mundial en el papel de “Florestan”, fue evidente, conjuntando en el escenario experiencia y pasión, tal como se pudo apreciar en el dueto que interpretaron en el segundo acto.

Ambientada en un país latinoamericano en la época revolucionaria del siglo pasado, esta ópera en dos actos cuenta la historia de Florestan, desaparecido dos años atrás y encarcelado en secreto por su enemigo político, don Pizarro. En su búsqueda, su esposa Leonora se hace pasar por carcelero y, bajo el nombre de Fidelio, entra al servicio de la prisión donde Pizarro es gobernador.

De esta manera, a través del majestuoso lenguaje musical de Beethoven, esta ópera exalta la magnitud del amor conyugal, el juramento de fidelidad eterna, ante el cual la vida propia sin dudar se arriesga por la salvación del ser amado.

El reparto, que contó con voces internacionales, nacionales y locales, prestó su talento para desenvolver a cabalidad las líneas de canto escritas en alemán que contaron con traducción simultánea para comodidad de la audiencia.

Musicalmente, “Fidelio” es muestra de la madurez de Beethoven en el sentido melódico, orquestal y en el dinamismo; esta fuerza orquestal destacó con la inigualable dirección del italiano Guido Maria Guiada, al frente de la OSUANL.

El elenco estuvo conformado por la soprano coreana Sory Kim, quien con su frescura y talento destacó en el rol de “Marzelline”; el barítono argentino Hernán Iturralde como “Rocco” y Jorge Lagunes dio vida a “Don Pizarro”.

También hubo participación de talento local como el bajo Rafael Blásquez en el papel de “Don Fernando” y el tenor Enrique Guzmán como “Jaquino”.

Mención especial merece la destacada participación del Coro de la Compañía de Ópera de Saltillo.

La dirección escénica es de Marcelo Lombardero, mientras que la coproducción artística estuvo a cargo de Ricardo Marcos y José Wolffer.

Esta producción fue posible gracias a CONARTE, la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

Con más de 90 artistas en escena y foso, este espectáculo de primer nivel sin duda será inolvidable para todos los asistentes, quienes lo disfrutaron en todo momento. Al final, el público ovacionó de pie al elenco de “Fidelio”.

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