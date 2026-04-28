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Internacional

Irán acusa a la UE de hipocresía por mantener sanciones

Teherán criticó a Bruselas tras descartar aliviar restricciones, mientras insiste en que las medidas afectan a la población y no a su gobierno

  • 28
  • Abril
    2026

 Irán acusó a la Unión Europea (UE) de “hipocresía” y de realizar “teatro moral” después de que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmase que es pronto para levantar las sanciones contra el país persa.

“Las inhumanas sanciones de la UE contra Irán nunca tuvieron que ver con los ‘derechos humanos’: se diseñaron para pisotear los derechos fundamentales de los iraníes de a pie”, dijo en X a última hora de anoche el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático consideró que la UE realiza un “manido teatro moral” que "solo pone aún más de manifiesto la hipocresía y el doble rasero de la clase dirigente europea, y aceleran el vergonzoso declive de Europa hacia la irrelevancia”.

Von der Leyen afirmó ayer que todavía es pronto para pensar en aliviar las sanciones contra Irán, pues para dar este paso es preciso ver primero "un cambio fundamental" en la actitud de Teherán.

"Creemos que es demasiado pronto para levantar las sanciones porque hay un motivo por el que hay sanciones impuestas contra Irán", ha dicho en una comparecencia en Berlín, donde ha participado en una reunión de los grupos parlamentarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera.

La semana pasada el canciller alemán, Friedrich Merz, sugirió la posibilidad de aliviar las sanciones económicas contra Irán como incentivo para que el Gobierno de la República Islámica se adhiriese a la ruta de las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Según publicó el portal estadounidense Axios, Irán ha presentado a EUA. una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante. 


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