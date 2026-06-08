Obtiene Monterrey calificación alta por agencia PCR Verum

El Municipio de Monterrey obtuvo una mejora en su calificación crediticia de largo plazo por parte de la agencia Pacific Credit Rating Verum con la categoría más alta que otorgan los analistas.

De acuerdo con el informe, la decisión se sustenta en la fortaleza de los ingresos propios del municipio, el fortalecimiento de su capacidad recaudatoria y una administración financiera considerada eficiente y disciplinada.

También destaca una reducción en los niveles de endeudamiento, una sólida posición de liquidez y un desempeño presupuestal favorable, impulsado por un crecimiento de los ingresos por encima del gasto.

La agencia señaló además que Monterrey mantiene una importante inversión en infraestructura pública y cuenta con condiciones financieras que le permiten sostener proyectos de desarrollo urbano y de servicios.

Se estima que las finanzas municipales continuarán mostrando estabilidad, aunque advirtió que incrementos mayores a lo previsto en el gasto operativo podrían representar un factor de presión para las finanzas locales.

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